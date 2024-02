Slováci pouští kouče do Neapole, určili si tři podmínky: Nestandardní řešení

Úřadující italský mistr z Neapole se dál trápí a vedení klubu přichystalo radikální řez. A dokonce takový, který výrazně ovlivní i slovenský národní tým. Po Walteru Mazzarim totiž má převzít tým současný trenér slovenské reprezentace Francesco Calzona, který teprve minulý týden podepsal novou smlouvu do roku 2025. Italský trenér ale bude minimálně do konce sezony sedět na dvou židlích. To však neplatí pro Marka Hamšíka, který zůstane pouze reprezentačním manažerem.