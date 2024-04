Tituly v TOP ligách? Hvězdné války v Anglii, Bayer poprvé a rekordy Interu

BUNDESLIGA

Stav po 27 z 34 kol:

1. Bayer Leverkusen – 73 b.

2. Bayern Mnichov – 60 b.

3. Stuttgart – 57 b.

4. Dortmund – 53 b.

Začněme u našich severozápadních sousedů, kde se taky pohybuje nejvíce krajánků. Toho času hned deset. Však také Patrik Schick, Adam Hložek a Matěj Kovář už mají k titulu proklatě blízko v dresu Bayeru Leverkusen, což bude památná záležitost pro celou soutěž.

Výrazné vedení v bundeslize? Nic zcela nevídaného s jediným háčkem. Takový náskok si v drtivé většině případů hýčkal jediný kolos. Bayern Mnichov ale v této sezoně více bojuje sám se sebou. Proto se v Leverkusenu projekt kouče Xabiho Alonsa těší úspěchu, o kterém už málokdo pochybuje.

I kouč Bavorů Thomas Tuchel už má takříkajíc jasno poté, co jeho Bayern padl na konci března s Dortmundem. „Do konce sezony zbývá sedm kol. Bayer výrazně vede. Nezbývá než pogratulovat,“ suše konstatoval německý kouč.

V Německu se tak velmi pravděpodobně urodí největší senzace napříč top evropskými soutěžemi. Leverkusen totiž nikdy v minulosti německý grál nezískal. Největší sláva přišla mezi lety 1997 – 2002, kdy se die Werkself dostali čtyřikrát na dostřel. Vždy ale skončili druzí, což hlavně platilo pro rok 2002.

Bayer skončil těsně pod vrcholem nejen v lize, ale také v domácím poháru a hlavně v Lize mistrů. Tehdy zejména anglicky píšící média překřtila klub na „Neverkusen“. Vypadá to však, že jedna pověstná přezdívka po sezoně vezme za své. Bayer by se měl stát třicátým klubem historie německé klubové kopané, který získá titul.

Bayern Mnichov naopak přenechá ligový primát některému ze svých pronásledovatelů poprvé od sezony 2011/12, kdy se radovala Borussia Dortmund. Tehdy žlutočerné vedl Jürgen Klopp a na trávníku se proháněli za BVB Sebastian Kehl, Ivan Perišič, Ilkay Gündogan či Robert Lewandowski. To už je pravěk, co?

Není divu, že pro Bayern půjde o chmurnou sezonu a Tuchel si po sezoně balí kufry. Však taky Bavoři chtěli přetáhnout Alonsa, ale ten vydal jasný signál. „Pořád se kolem mé budoucnosti hojně spekuluje, ale během reprezentační přestávky jsem se rozhodl zůstat a pokračovat v Leverkusenu. Měli jsme s vedením klubu zásadní schůzku a cítím, že jsem na správném místě,“ má jasno mladý trenér, jehož kroky by v budoucnu mohly mířit i do Liverpoolu či Realu Madrid.

Mistři Německa:

33x Bayern Mnichov

9x Norimberk

8x Dortmund

7x Schalke

6x Hamburk

5x Stuttgart, Mönchengladbach

4x Brémy, Kaiserslautern

3x Kolín nad Rýnem, Lokomotiva Lipsko, Fürth

2x Hertha Berlín, Viktoria Berlín, Drážďany, Hannover

1x Karlsruhe FV, Karlsruhe SC, Kiel, 1860 Mnichov, Blau-Weiss Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Wolfsburg, Freiburg, Mannheim, Essen, Braunschweig, Rapid Vídeň (r. 1941, kdy bylo Rakousko během Druhé světové války součástí Německa)

LA LIGA

Stav po 30 z 38 kol:

1. Real Madrid – 75 b.

2. Barcelona – 67 b.

3. Girona – 65 b.

4. Atlético Madrid – 58 b.

Od roku 1929, kdy se ve Španělsku poprvé hrála ligová soutěž, má země dva hlavní hegemony. Dodnes platí, že když titul nezíská Barcelona nebo Real Madrid, je to obří svátek. V této sezoně je už situace v normálu. Vede totiž Bílý balet o 8 bodů před Barcou, a že by do toho zasáhl ještě někdo třetí, se rovná sci-fi příběhu.

Je to velká škoda, že během sezony došel dech Gironě. Menší katalánský klub pod vedením neznámého kouče Míchela dlouho bojoval o místo na výsluní a ligu dokonce vedl. V kalendářním roce 2024 však přišel útlum a Girona padla už 10 bodů za Real.

I tak ale město na soutoku řek Ter a Onyar ukázalo směr pro menší kluby, které zdánlivě nemohou mít výraznější ambice. Vždyť Gironu kdekdo pasoval na kandidáta sestupu. Nakonec se však Míchelova parta stane „jen“ pikanterií sezony.

Kolonka držitele titulu v sezoně 2023/24 přitahuje jako magnet Real. Oproti Barceloně předvedl tým Carla Ancelottiho mnohem větší vyrovnanost výsledků. Barca se hledá na hřišti a šmejdí i po finanční stabilitě. Aby toho nebylo málo, po sezoně oznámil konec trenér Xavi, ale v posledních dnech pronikají ven informace, že řada lidí se ho snaží přesvědčit, aby v Barce zůstal. „Chci ho u nás udržet, ale je to jeho osobní rozhodnutí. Do konce sezony ještě nějaké ligové zápasy zbývají, také máme Ligu mistrů. Musíme ho nechat, aby si to tady užil,“ pravil viceprezident klubu Rafa Yuste. Diví se tedy někdo, že Real má navrch při plné palbě barcelonské nejistoty?

Blaugranas se teď snaží jakkoliv pozitivně nakopnout svou značku, aby svého kouče obměkčili. Možná i proto se stává poněkud uměle vytvořenou modlou mladičký stoper Pau Cubarsí. Jistě je to borec, který se do budoucna může stát nejdražším obráncem fotbalové historie, ale ještě má čas na přehnané superlativy.

Možná to bude znít tvrdě, ale pokud by Real Madrid letos nezískal titul, Ancelotti by selhal. „Je to psychologické. Úspěch v této sezoně závisí do jisté míry na obranném nasazení. Máme skvělý kolektivní přístup a daří se nám držet čistá konta, kdy je to potřeba. Ne vždy tomu tak v této sezoně bylo,“ pravil nedávno na jedné z tiskových konferencí italský stratég.

Situace ve Španělsku prostě je, jaká je a Real měl všechny trumfy v rukávu, včetně angažování Judea Bellinghama, který se stále pere o korunu krále střelců. V tomto ohledu je to ve Španělsku nesmírně vyrovnané a po odchodech Messiho, Ronalda či Benzemy dochází na určitý úpadek superstřelců.

Nejlepší střelci La Ligy po 30 kolech:

16 gólů – Dovbyk (Girona), Bellingham (Real Madrid), Budimir (Osasuna)

15 gólů – Mayoral (Getafe)

14 gólů – Sörloth (Villarreal), Morata (Atlético Madrid)

13 gólů – Lewandowski (Barcelona), Guruzeta (Bilbao)

LIGUE 1

Stav po 27 z 34 kol:

1. PSG – 62 b.

2. Brest – 50 b.

3. Monako – 49 b.

4. Lille – 46 b.

Jasná záležitost. Francouzská liga pro Pařížany dávno není tématem. Už zase. Mnohem důležitější je Liga mistrů. Ušatý pohár se totiž do Parku princů nedaří dostat. Domácí titul už zkrátka nikoho nedojme, bere se jako automatika. Cože? Proč?

Předchozí řádky jsou jakási mantra, která se kolem francouzské ligy šíří. Je však poněkud neuctivá k páté nejlepší evropské lize. Vždyť třeba v roce 2021 slavilo titul Lille a v roce 2017 Monako. Loni byl bod od senzace Racing Lens. Když se podíváme na Německo, tam je nadvláda Bayernu výraznější, takže PSG rozhodně nemá každým rokem vše předplaceno.

Jenže Pařížané prostě ve Francii nemají přirozeného soupeře na finančním poli, což je vlastně šlamastyka číslo jedna. Je otázkou, jak se klubu bude dařit v Lize mistrů letos při očekávané rozlučce s Kylianem Mbappé. Kouč Luis Enrique už je s odchodem megastar smířen a šokoval na konci února svým prohlášením. „Pokud vše půjde dobře, jsem si naprosto jistý tím, že v příští sezoně budeme mít lepší tým.“ Možná chtěl nakopnout ostatní hráče PSG. Čekalo se, co na to Mbappé, ale ten nadále hraje, španělský kouč ho neodstřihl a Francouz nijak viditelně netrucoval. Je ale fakt, že titul v Ligue 1 by PSG ukopalo i bez svého klenotu.

Nikdo jim totiž nedýchá za krk, jako tomu bylo v minulé sezoně u Racingu Lens. Žlutočervení jsou nyní až šestí a budou rádi, když se prokoušou do pohárové Evropy. A to je další problém celé soutěže. Když už nějaký tým vyletí k výšinám, povětšinou se nepodaří udržet hlavní opory, které prchnou za lepším ještě do lepších lig, osa týmu se rozpadne, což je v dlouhodobém zápolení s PSG cesta do pekla.

V této sezoně zažívají historický ročník ve Stade Brest. Provinční klub bojuje ze všech sil o druhé místo, které by se v jejich podání téměř rovnalo titulu, ale bývalý zaměstnavatel Maria Ličky a Tomáše Mičoly je jen dokreslením propasti.

V tomto ročníku tedy platí, že PSG dokráčí k titulu v suchém triku, možná už teď ale mnozí soupeři brojí na další sezonu, kdy už proti nim nebude stát poslední z ofenzivního dream týmu Mbappé.

Hodnota kádru pěti nejlepších týmů Ligue 1 po 27 kolech:

1. PSG – 1,02 miliardy eur

2. Brest – 100 milionů eur

3. Monako – 347 milionů eur

4. Lille – 250 milionů eur

5. Nice – 262 milionů eur

SERIE A

Stav po 30 z 38 kol:

1. Inter Milán – 79 b.

2. AC Milán – 65 b.

3. Juventus – 59 b.

4. Boloňa – 57 b.

Tahle sezona je pro modročerné barvy „al dente“. Inter kraluje pod taktovkou Simone Inzaghiho, který se nakonec profiluje jako lepší kouč než hráč. Tým dědečků ukazuje, že má stále co nabídnout, ale upřímně řečeno, asi by to šlo jen v Serii A, která dlouhodobě starším hráčům přeje. Věkový průměr Nerazzurri je totiž 29 let – jednoznačně nejstarší tým italské ligy a napříč top soutěžemi je starší pouze o desetinu roku španělské Rayo Vallecano.

Mimochodem, mezi nejstarší kádry v elitních ligách se neztrácí ani West Ham jakožto nejstarší kádr Premier League s věkovým průměrem 28,5 let.

Čekalo se také, jak bude Inter válet po odchodu Romela Lukaka. Argentinec Lautaro Martínez v pohodě dává na belgický tank zapomenout. Inter prostě šlape ve všech ohledech na italské scéně, ale tím, jak Inzaghi staví tým pro úspěch doma, ujíždí Italům vlak na mezinárodní scéně. Ve čtvrtfinále Champions League totiž italský zástupce chybí. To je veliký ústup, když ještě loni Inter válčil v istanbulském finále s Manchesterem City a AC se dostalo do semifinále.

Bude zajímavé sledovat do budoucna, jestli šlo v této sezoně jen o ojedinělý zádrhel či určitý trend. Scudetto se však už téměř jistě oblékne do černomodrých barev, stále ale je oč hrát. Inter totiž bojuje o překonání rekordu v počtu bodů za jednu sezonu.

„Mám tým, který se drží svých zásad, což je pro mě to nejdůležitější,“ odpověděl neurčitě Inzaghi na otázku ohledně „jistoty“ titulu.

Rekord drží Juventus z ročníku 2013/14, kdy se radoval z prvenství díky zisku 102 bodů. Už by ale musel Inzaghiho tým vyhrát do konce sezony úplně všechno, aby se dostal na metu 103 bodů. Není možné už ani remizovat, což se momentálně jeví spíše jako utopie.

Titul je samozřejmě prioritou. Kdyby se nepovedlo překonat Starou dámu v počtu bodů, jsou tady další rekordy, na které si Internazionale může dělat zálusk. Klubový rekord v počtu bodů za sezonu je 97 ze sezony 2006/07.

„V minulé sezoně jsme byli právem kritizovaní, protože jsme prohráli příliš mnoho zápasů, ale všichni jsme se od toho odrazili za těmito výsledky v Serii A,“ tvrdí obránce Alessandro Bastoni.

Po individuálním primátu jde i gólman Yann Sommer. Švýcar totiž vychytal dosud 18krát nulu a na vyrovnání dvanáct let starého rekordu Gianluigiho Buffona ztrácí tři čistá konta. „Čistá konta sbírám díky týmu, který brání kompaktně. Je skvělé hrát s tak špičkovými obránci před sebou. Situace se neustále mění, ale lhal bych, kdybych tvrdil, že tuto výzvu nevnímám,“ nechal se slyšet nedávno švýcarský brankář.

Koho v posledních 8 kolech potká Inter Milán?

Udinese (Venku)

Cagliari (Doma)

AC Milán (V=D)

Turín FC (D)

Sassuolo (V)

Frosinone (V)

Lazio (D)

Verona (V)

PREMIER LEAGUE

Stav po 30 z 38 kol:

1. Liverpool – 70 b.

2. Arsenal – 68 b.

3. Manchester City – 67 b.

4. Aston Villa – 59 b. (31 odehraných zápasů)

Ve všech ligách jsou karty rozdány poměrně jasně, ale Anglie trne. Bude pokračovat nadvláda Citizens? Rozloučí se Liverpool mistrovsky s Jürgenem Kloppem? Vrátí se snad na trůn po 20 letech Arsenal? Tři giganti se rvou o titul v epické válce, kterou Premier League dlouho nepamatuje.

Favorit se hledá jen těžko. Manchester City je tentokrát ten třetí vzadu. Po sezoně, kdy konečně blankytně modří uzmuli i Ligu mistrů a byli k poražení spíše jen na nějaké herní konzoli, se vítězný software poněkud zadrhnul. Guardiolova družina někdy tápe, není to ani snový ročník pro Erlinga Haalanda, přesto mají jako celek sílu na to být na dostřel. Božský Pep však rozjíždí logicky i strategickou válku v médiích, kdy se snaží sejmout ze svého týmu tlak. „Jsou před námi dva týmy. Lídři tabulky mají největší šanci vyhrát. Oni musejí ztrácet body, abychom se my mohli radovat,“ zaznělo z úst Guardioly.

Arsenal v této sezoně působí velmi konsolidovaně a v možná klíčovém duelu sezony nepadl na půdě Citizens o minulém víkendu. Na Etihad Stadium totiž uhrál plichtu 0:0. A to doslova, Citizens měli jednoznačnou převahu, ale gól dát nedokázali. „Pokud nedokážete zápas vyhrát, udělejte vše pro to, abyste jej zremizovali. To se nám povedlo. Před rokem jsme tady jasně padli. Jako tým musíme dělat dál kroky vedoucí ke zlepšení. Ještě nás toho čeká daleko víc,“ promluvil neurčitě Mikel Arteta po remíze s rivalem.

Třetí do party Liverpool je na tom momentálně nejlépe, což se tak trochu rovná kouzelnickému triku. Vždyť byly v sezoně chvíle, kdy Klopp horko těžko skládal dohromady základní sestavu kvůli lazaretu zraněných. Situace stále není růžová, ale už se aspoň vrátili Salah či Núněz.

„Jestli jsme favority? Jsem si jistý, že po prohře na půdě Arsenalu začátkem února jsme jimi nebyli. Upřímně mě tyto prognózy nezajímají. Jedním ze základních aspektů možného úspěchu je nevnímat to, co se děje kolem. Musíme být profesionální, ukázat správným způsobem emoce a držet při sobě. Samozřejmě taky musíme předvádět nejlepší fotbal, kterého jsme schopni. Pak uvidíme, jaký bude výsledek po sezoně,“ řekl Klopp po vítězném zápase proti Sheffieldu.

Premier League byla naposledy podobně vyrovnaná před deseti lety. Tenkrát získal titul Manchester City o dva body před Liverpoolem, další dva body byla zpět Chelsea a blízko byl i čtvrtý Arsenal. V současné situaci bude také důležité, jak se podaří mělnit síly i na evropském kolbišti. Liverpool zůstává v Evropské lize, zbylí dva sokové ještě o level výš. Citizens ještě bojují taky v FA Cupu. Když porovnáme los závěrečných kol všech tří celků, papírově má asi nejschůdnější soupeře Manchester City, ale zase má ztrátu tří bodů. Bude to na ostrovech ještě zajímavý duben a květen.

Los posledních 8 kol Premier League prvních tří týmů: