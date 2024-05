43:1! Šílený zápas v Maďarsku rozhodl o mistrovi. Žáky vyšetřuje svaz

Fotbalový zázrak/skandál, o kterém teď debatuje fotbalové Maďarsko, se odehrál v posledním kole regionální ligy žáků do 14 let. Kluci z Miklósi už pózovali na mistrovských fotkách, poslední zápas vyhráli 1:0, v tabulce dosáhli 43 bodů a Kerekegyháza, kterou před týdnem v klíčovém zápase porazili, je mohla maximálně dorovnat. Rozhodlo by skóre, které svědčilo o 41 vstřelených branek v jejich prospěch.

A pak přišel telefonát. Kerekegyháza – Pálmonostora 43:1! Titul tak neslavili ve vesnici u Balatonu, ale v šestitisícovém městečku asi 50 kilometrů jižně od Budapešti.

Podvod? Podle vítězů nikoli. „Je to zázrak!“ píše ve svém dlouhém facebookovém příspěvku trenér Kerekegyházy Viktor Király a ohrazuje se proti napadání svého klubu i mladých hráčů.

Prý žákům slíbil, že když dají 50 gólů, uběhne maraton. A ti se činili tak, až se zasekla výsledková tabule. Rozhodčí ale zvládal zapisovat dál, třeba mezi 59. a 60. minutou padly podle oficiálního zápisu rovnou 4 góly. Žákovské soutěže se v Maďarsku hrají na 80 minut a na zmenšeném hřišti v osmi hráčích v poli.

Mladíci z Pálmonostory v čele s brankářem asi opravdu neměli svůj den. Jejich vedení dotazy odmítá s tím, že výsledek je taková ostuda, že ho nebudou komentovat. Už před posledním zápasem uzavírali tabulku a dvojciferné příděly u nich byly běžné, nicméně ne tak vysoké.

Novináři z televize RTL vypočítali, že na 44 gólů bylo potřeba 48 minut čistého času hry... „To přece není reálné, opravdu nevím, co na to říct,“ diví se Erdős Bálint, trenér klubu odsunutého na druhé místo.

Nicméně výsledek zatím není oficiálně potvrzen, zvlášť když se v posledním kole začala vrtat celostátní média. „Disciplinární komise krajského výboru věc prošetřuje,“ uvedl Maďarský fotbalový svaz na otázku serveru Telex.hu.