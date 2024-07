Priske rozdal podpisy, trénoval v dešti. Novináři se ptali na Spartu i Hancka

Po konci ve Spartě už se naplno pustil do práce ve Feyenoordu Rotterdam. Brian Priske ve středu absolvoval otevřený trénink, s úsměvem zdravil fanoušky a rozdal podpisy. Poté čelil dotazům nizozemských i dánských novinářů. Došlo na slovenského reprezentanta a také angažmá v letenském klubu. „Fanoušci i tým byli absolutně fantastičtí celé dva roky,“ odpověděl Priske.

Ve Feyenoordu se vytvořil nový realizační tým, postupně z kádru mizí hráči, přicházejí náhrady. Zkrátka jde o hektické léto, fanoušci jsou zvědaví, před startem příští sezony trochu netrpěliví.

Proto využili možnosti vidět na vlastní oči, jak Brian Priske funguje. I přes deštivé počasí dorazily na trénink desítky příznivců. Dánský kouč je zdravil, přišel za nimi, sklonil se pod deštník a fixou se podepsal, při selfie se před mobilním telefonem usmál.

Měl na sobě černou šusťákovou bundu, občas si pohrál s balonem. Pak písknul do píšťalky a zahájil trénink. Po boku měl asistenta Lukase Babalolu, kterého s sebou vzal z Letné. „Lukase znám ze Sparty, rozvíjel se na pozici analytika a asistenta trenéra,“ uvedl Priske na tiskové konferenci.

Dalším nejbližším spolupracovníkem je Björn Hamberg. „Lucas je z Dánska a Björn ze Švédska, všichni jsme Skandinávci a máme stejné hodnoty a pohled na fotbal. Björn má dobré zkušenosti, působil i v Anglii,“ pochvaloval si Priske.

Bývalý trenér Sparty po tréninku vešel do tiskového centra Feyenoordu, v klubové teplákové soupravě usedl na židli. Spustil v nizozemštině, pak se omluvil, že v ní není až tak perfektní. I když novinářům rozuměl, plynule odpovídal v angličtině. Snad jen dvakrát se ujistil, zda dotaz pochopil správně. Zkrátka zapůsobil. Stejně jako ve Spartě několikrát pochválil žurnalisty za dobrou otázku.

„Chci v zápasech dominovat, hrát ofenzivní a dobrý fotbal. Aby lidi, co přijdou, si to užívali. Jde o snahu hráčů, aby vyhráli. Musejí krvácet za logo, dát do toho všechno, aby naplnili očekávání lidí,“ představil Priske svůj přístup.

V klubu, s nímž podepsal po konci na Letné tříletou smlouvu, má za sebou první dny. Tým ještě není kompletní, někteří hráči se vracejí z EURO v Německu.

„Když přijdete jako nový trenér, máte nové hráče, způsob hry, kolegy a je potřeba se adaptovat na nové situace. Tak to funguje ve fotbale i v životě. Potřebujeme se navzájem respektovat v mnoha aspektech. Není to o mně, o hráčích, ale o Feyenoordu. Musíme dát všechno celému klubu,“ líčil 47letý trenér.

Mluvil o nizozemské lize, kterou údajně sledoval při angažmá v Dánsku, Belgii i Česku. Cílem je rozvíjet hráče, posouvat je na vyšší level, má ambici vyhrát každý zápas. Úspěšně odrážel otázky o možných odchodech i příchodech. Stejně jako u Dávida Hancka, s nímž se krátce potkal ve Spartě.

„S Dávidem jsem dlouho nemluvil, je na dovolené. Samozřejmě, že o budoucnosti něco řekl, ale to s vámi nemůžu sdílet. Je ve Feyenoordu, vrátí se a osmého července s námi bude trénovat,“ odrazil spekulace.

A pak zazněla otázka na působení v letenském klubu, kde vydržel dva roky a získal dva mistrovské tituly i triumf v českém poháru.

„Musím říct, že to ve mně zanechalo největší dojem v kariéře coby hráče i trenéra,“ začal vyprávět. „Můj tým byl neuvěřitelný, fanoušci byli absolutně fantastičtí po celé dva roky. Dělám fotbal dlouho, ale Sparta mi ukázala něco neskutečného. Jsem vděčný.“

Jeho mise ve Spartě už v červnu skončila, nyní rozjel novou éru.