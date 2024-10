Neymarův bizarní přestup: luxus a půl miliardy za zápas. Odejde zadarmo?

Platil za „zlaté dítě“ brazilského fotbalu, pokračovatele odkazu Pelého, Rivalda, Ronalda či Ronaldinha. S Lionelem Messim a Luisem Suárezem tvořil obávaný útok Barcelony, dlouhá léta kraloval v pařížském Parku princů. Pak jako by lusknutím prstu zmizel z fotbalového povědomí, odešel do Al Hilálu. Dvaatřicetiletý Neymar prožíval nejtemnější období kariéry, téměř rok nehrál, stále mu však běží velice lukrativní kontrakt. Ani ten ho ale v Arábii nemusí udržet.

Na mundialu v Kataru před dvěma lety zažíval obrovské zklamání. Po vypadnutí ve čtvrtfinálovém rozstřelu s Chorvatskem věděl, že pro svou zemi znovu nezíská trofej mistra světa. K penaltě se ani nedostal, téměř jistě by šel na řadu pátý, chybující spoluhráči ho však nepustili.

Vytouženou trofej, tedy pohár pro vítěze Ligy mistrů, se mu nedařilo získat ani s PSG. Saint-Germain tak ukázali jiným směrem a z Paříže se poroučely některé hvězdy. Včetně Neymara.

Konec brazilské hvězdy i Argentince Messiho měl přitom podpořit nesoulad s fanoušky pařížského klubu, kteří nelibě nesli vyřazení z Ligy mistrů. „Jsme naštvaní. Udělali jsme maximum, pokusili se zapsat do historie. Bohužel se to nepovedlo,“ posteskl si tehdy Neymar.

Půl miliardy za jeden zápas

Slzy na očích ale rychle utřel. To aby mohl rozdávat úsměvy v Saúdské Arábii, kam si ho za 90 milionů eur (přes 2,2 miliardy korun) pořídil tamní Al Hilál. Podle francouzských médií se dokonce celková hodnota transferu mohla na bonusech dostat až na cifru 160 milionů. K tomu dal brazilské superstar k podpisu velmi lukrativní smlouvu, zahrnující mimo astronomického platu i luxusní služby.

Podle dostupných informací má Neymar ročně pobírát 100 milionů eur (cca 2,5 miliardy korun), k tomu je samozřejmostí tučný bonus za výhru. Do této chvíle stihl kvůli zranění kolene v modrém dresu Al Hilálu pouze pět mačů, za jeden mu tak Arabové průměrně vyplatili v přepočtu přes půl miliardy korun. To ale není vše.

Brazilec má k dispozici například i soukromé letadlo, za každý příspěvek na sociální sítě, který propaguje Saúdskou Arábii, mu navíc na účtu přistane další 500 tisíc euro (12,5 milionu korun). Stále je přitom důležité mít na paměti, že je téměř rok zraněný, na aktivitu na sítích mu tak zbývá moře času.

Ve stopách Pelého

Dlouhá pauza by se ale mohla chýlit ke konci. V současnosti už Neymar trénuje s týmem, před týdnem však jeho možný návrat vyvrátil trenér Jorge Jesus. Technický křídelník navíc na fotografiích nevypadá v nejlepší fyzické kondici. Ač subtilní postavy, nějaké kilo navíc oproti jeho standardům určitě má. „Situaci budeme analyzovat v lednu,“ krotil kouč nadšení veřejnosti.

To už ale může mít podepsáno jinde. Smlouvu má totiž jen do konce nynější sezony, podle pravidel tak může počátkem příštího kalendářního roku podepsat předběžně smlouvu jinde. A v brazilských médiích koluje informace, že právě tak se Neymar už rozhodnul. Zadarmo by se prý rád vrátil do mateřského Santosu, tedy klubu, v němž takřka celou kariéru strávil i legendární Pelé.

Právě z něj Neymar vyrazil za veleúspěšnou evropskou kariérou, během níž platil za jednoho z nejlepších hráčů světa. Ve stínu Cristiana Ronalda a Lionela Messiho mu ale unikl Zlatý míč, po kterém nyní reálně dychtí jeho nástupce - Vinicus Júnior.

Největší brazilské hvězdě poslední dekády může být do zbytku kariéry (a nejspíše i bude) motivací „alespoň“ národní dres. Ve žlutomodré kombinaci „Kanárků“ totiž ještě Neymar neslavil ani jednu trofej z vrcholného turnaje.