Za Kloppem v Salcburku: Brzy zase trenérem? Ne. Jak se mu líbí Liverpool

Pomáhat s vedením fotbalu v Lipsku, Salcburku, New Yorku, Japonsku nebo Brazílii. To je nová role charismatického Němce Jürgena Kloppa. V zemi jeho původu je ale právě nejznámější klub z celé rodiny Red Bullu, tedy RB Lipsko, suverénně nejméně oblíbeným celkem.

Kvůli obcházení pravidla 50+1 o podílu fanoušků ve vedení klubu spousta nepřátelských táborů při vzájemných zápasech protestuje, včetně bývalých Kloppových zaměstnavatelů Mainzu a Dortmundu, které nová práce jejich milovaného kouče pořádně naštvala.

Při vstupu do Red Bullu jste schytal i kritiku. Co byste vzkázal těm, kteří vaše rozhodnutí zpochybňují?

„O víkendu jsem byl poprvé v Lipsku, kde bylo čtyřicet tisíc diváků, a říkal jsem si, proč si zrovna lidé tady nezaslouží dobrý fotbal? Chci, aby se jim dařilo a vyhrávali. Nikdy jsem proti Lipsku nehrál, ale cítím, že si tamní lidé zaslouží dobrý fotbalový tým. Stejně tak v Salcburku, New Yorku, Brazílii nebo Japonsku. Miluju, jak lidé hoří pro Red Bull, a jsem šťastný, že můžu být součástí tohoto týmu.“

Myslíte si, že se fotbal v současnosti dostal do bodu, kdy je pro vítězství nutné mít velmi bohatého majitele, jako je například Red Bull? Bude se v budoucnosti rozhodovat jen takhle?

„To si nemyslím. Miliardáři jsou v každé zemi. Peníze ve fotbale rozhodují, ale určitě je tam i spousta dalších faktorů. Dělat správná rozhodnutí a mít dobrou vizi je pořád klíčové. Podívejte se v Anglii třeba na Brighton. Ve fotbale vždycky máte šanci porazit ostatní, ale dlouhodobě budou vyhrávat bohatší týmy, to je jasné.“

Dřív jste působil ve velmi tradičních klubech, jako jsou Liverpool či Dortmund, kde ještě funguje „romantický“ pohled na fotbal. Někteří fanoušci tak byli zklamaní, když jste se přidal ke globální firmě s dobrým finančním zázemím. Co byste těmto fanouškům vzkázal?

„Když to chápete, tak to chápete, když ne, tak ne. Když jsem byl na stadionu v Lipsku, lidé si fotbal užívali, a jsem si jistý, že to bude stejné i ve všech ostatních klubech. Kdyby nebylo Lipsko, na koho by místní chodili? Respektuji všechny názory, ale podle mě si lidé v našich klubech zaslouží co nejlepší fotbal.“

Nový rok, nová výzva. Co pro vás znamená práce v Red Bullu?

„Je to přesně to, co jsem chtěl dělat. V Liverpoolu jsem skončil před sedmi měsíci, protože jsem pro práci trenéra už nebyl ten správný člověk. Pár měsíců na to se naskytla tahle příležitost a byl jsem přesvědčený celkem rychle a chtěl jsem být součástí tohoto projektu. Každý den se učím nové věci a myslím, že tady mám čím přispět. To je pro mě důležité, abych byl podstatný. Nechci být jen pasažér a prominentní člověk v klubu. Chci přidat svou hodnotu.“

Co vás přesvědčilo, abyste se ucházel o tohle místo?

„Nebylo to těžké. Neměl jsem po kariéře žádné plány. Chtěl jsem být co nejlepší manažer, věnoval jsem se jenom tomu a dělal jsem to přes dvacet let. Bylo to velmi intenzivní a už jsem to nezvládal. Vždycky jsem se chtěl učit nové věci, a když jsem slyšel o téhle roli, tak jsem věděl, že to je to, co chci. Chci sdílet své zkušenosti s lidmi a zlepšovat fotbal na celém světě. Na to musíte mít otevřenou mysl a já se na to moc těším.“

Mohl byste prakticky do jakéhokoli klubu na světě. Proč jste se rozhodl pro Red Bull?

„Kvůli té odlišné roli. Firma podporuje spoustu sportů, což mě fascinuje. Miloval jsem svou práci, ale když jsem cítil, že už v ní nejsem dost dobrý, skončil jsem. Už jsem to prostě nechtěl dělat. Chtěl jsem nový start a tohle je skvělá příležitost. Mám tady skvělý tým lidí, kteří se vyznají v různých oblastech, a pokud jim můžu pomoct, rád to udělám.“

Co bude náplní vaší práce a na co se nejvíc těšíte?

„Uvidíme. Sdílet zkušenosti se snadno řekne, ale je to těžké. Máme různé týmy v různých zemích a ve fotbale neexistuje jeden recept na úspěch. Každý náš klub má svého vlastního šéfa, a pokud se mě budou na něco ptát, rád jim pomůžu. Nikdy jsem nebyl takový, abych někam přišel a začal rozkazovat, co se má dělat a jak. Pro vedení je klíčové naslouchání a já musím hlavně naslouchat, jejich potřebám a snažit se najít řešení. Kdybych si měl vybrat, co budu dělat, chtěl bych sdílet své zkušenosti s lidmi a pomáhal jim, aby byli co nejúspěšnější. To by se dalo hezky shrnout větou, že bych chtěl lidem dávat křídla, aby dosáhli toho, co chtějí. A tohle perfektní příležitost, abych se k tomu přiblížil.“

Jak atraktivní je pro vás budovat dlouhodobé projekty?

„Musíme dělat věci specifickým způsobem. Musíme být jasně rozpoznatelní. Žádný z našich týmů není favorit ve své lize, což mou kariéru vystihuje celkem dobře. Moje týmy se ale vždycky extrémně snažily. Půjdeme do toho naplno, Budeme se učit nové věci a pokusíme se hrát co nejlépe.“

Jste známí emocemi a energií, jak plánujete předávat tyto vlastnosti trenérům v Red Bullu?

„Takový je můj obraz. Někdy jsem se na střídačce neovládl, ale moje práce byla vždycky daleko strategičtější. Dortmund měl velké problémy, když jsme přišli, a když jsme odcházeli, vypadal úplně jinak a byl to evropský velkoklub. S Liverpoolem to bylo podobné. Důležitá pro nás vždycky byla kultura v klubu, i když se mu třeba nedařilo. To je pro nás důležité. Nechceme dělat změny jenom na oko, ale chceme se zlepšovat nejvíc, jak to jen půjde.“

Cítíte tlak?

„Ne. Věděl jsem, co mě čeká. Vždycky jsem byl pod tlakem, ale moc jsem ho nevnímal, protože by to ničemu nepomohlo. Chci vyhrávat a na tom tlak nic nemění. Budeme ze sebe chtít vymáčknout všechno.“

Ve své kariéře jste vyhrál Ligu mistrů, Premier League nebo bundesligu. Co byste považoval za úspěch tady?

„To nechci říkat. Jen bych vytvořil novinové titulky. Prostě buďme nejlepší, co to půjde, v každém klubu. Snad se bude mluvit o našich klubech v Japonsku i v Brazílii v dobrém světle. Chci jen, aby naše kluby dělaly kroky správným směrem. V mojí pozici je dobré, že rozumím trenérům, protože jsem byl v jejich kůži a chápu jejich pozici.“

Když jste přicházel do Liverpoolu, řekl jste, že není důležité, co si o vás lidé myslí, když nastupujete, ale co si budou myslet, až budete končit. Co by si lidé měli pomyslet, až budete z Red Bullu odcházet?

„Že to bylo skvělé a že to stálo za to. Jaké dobré věci jsme udělali a jak jsme si užili tu jízdu.“

Ve světě Red Bullu je spousta dalších sportů. Jsou nějaké konkrétní, které vás zajímají nejvíc?

„Doufám, že budu mít co nejvíc času, abych se podíval na co nejvíc různých sportů. Nikdy jsem nebyl na závodě formule 1 nebo sjezdovém lyžování. Snad se na ně dostanu co nejdřív.“

Co si z těchto sportů můžete vzít směrem k fotbalu?

„Je to velmi zajímavé. Často jsou to nebezpečné sporty a lidé se připravují několik měsíců na to, aby podali nejlepší možný výkon v klíčových patnácti vteřinách, kdy musí ukázat svoje schopnosti. Je spousta věcí, které se chceme naučit a máme sílu naše znalosti dostávat k mnoha lidem. To je naše obrovská síla.“

Jak moc by se vám líbilo přidat nový klub do portfolia Red Bullu a budete se o to snažit?

„Bude to na Oliverovi (Oliver Mintzlaff je ředitel korporátních projektů Red Bullu, pozn.), ale on to s námi asi moc konzultovat nebude a prostě nám předá informaci, že máme další klub. (směje se) Já nic takového určitě neplánuji. Máme už teď spoustu klubů a hodně práce s nimi. Pořád ve mně je trochu trenéra a budu se muset učit ve své nové roli.“

Dokážete si představit, že byste se v Red Bullu dostal do pozice trenéra jednoho z týmů, pokud to bude potřeba?

„Ne. Nebudu trenérem, to je jasná věc. Myslím si, že v příštích letech nebudu kouč vůbec žádného týmu, ale člověk nikdy neví. Doufám, že tady vytvoříme takovou strukturu, že tyhle otázky nebudeme muset řešit.“

Vaše situace je složitá, protože máte hodně klubů a každý je v jiné situaci. Budete se soustředit primárně na jeden klub nebo budete všem věnovat stejnou pozornost, což bude celkem těžké?

„Všude je situace jiná, ale v každém klubu máme dobré lidi a daří se jim. New York málem vyhrál ligu, Lipsko hraje o Ligu mistrů a tak dál. Daří se nám dobře, ale chceme se ještě zlepšovat. To půjde jen tak, že jim budeme dávat správné rady v ten pravý čas. Musíme se toho naučit hodně o situaci jednotlivých klubů a najít pro ně ta nejlepší řešení.“

Dřív jste kritizoval velké množství zápasů, co si o tomto problému myslíte teď?

„To kritizuju pořád. Vím, že Salcburk hraje mistrovství světa klubů, takže bych možná měl říkat, že se mi tahle soutěž najednou líbí, ale není to tak. V létě jsou neustále mezinárodní turnaje a letos k nim přidáme i další klubovou soutěž, což hráčům nepomůže. V Evropě je aktuálně hodně zraněných hráčů a někdy musíme začít snižovat počet zápasů. Tím pádem budou mít lidé čas na jiné sporty, nemusíme vyplnit každou volnou chvíli fotbalem. Když něco vidíte méně často, víc si uvědomíte, jak to milujete.“

Co se stane v momentě, kdy vám zavolá německý nároďák, že by vás chtěli jako trenéra? Mluvilo se o tom, že máte s Red Bullem dohodu, že by vás v takovém případě nechal jít.

„Žádnou dohodu nemáme. Chci se naplno věnovat svojí práci a myslím, že v Německu máme nejlepšího možného trenéra reprezentace. Během pár týdnů změnil celé vnímání týmu. Líbí se mi, jak pracuje, a doufám, že u týmu vydrží dlouho.“

Chybí vám práce s Liverpoolem, který si v této sezoně počíná skvěle a vede Premier League? Jste s týmem stále v kontaktu?

„Jsem nadšený, že se jim daří. Jsem s nimi stále v kontaktu. Občas si píšu s Arnem (Slotem, současným trenérem Liverpoolu, pozn.) Jsem ale šťastný, že tam nejsem. Snažím se sledovat co nejvíc zápasů, protože hrajou skvělý fotbal. Je to dost možná nejlepší klub na světě a to mě moc těší.“