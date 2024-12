Nejlepší trenéři: Football. Bloody hell! Cvok? Ten taky. Grácie, Klopp či José

Kdo jsou nejlepší trenéři 21. století? • FOTO: Koláž iSport.cz

Sir Alex sice tvrdil, že z porážek se učíš víc než z vítězství, ale to neznamená, že by nezdary obohacovaly konkrétně jeho mysl, spíš dával školu ostatním. Tohle je Top 10 trenérů 21. století v Premier League. Každý se díval na svět (a fotbal) jinak, ale všichni by podepsali další Fergusonův citát: „Jakmile se rozloučíš s disciplínou, rozloučíš se i s úspěchem.“