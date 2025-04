Další trápení Neymara. Po půl hodině hry se zranil. Nezbývá než se modlit, řekl kouč Santosu

„Ještě neznáme diagnózu. Je to ale pro nás velká ztráta. Nezbývá než se modlit, aby to nebylo něco, co ho vyřadí na dlouhou dobu,“ řekl trenér Cesar Sampaio. O Neymara přišel po 32 minutách hry, v té době Santos vedl 2:0 a výsledek už se do konce zápasu nezměnil.

Neymar se vrátil do Santosu letos v lednu po nepovedeném angažmá v Saúdské Arábii. Po roční pauze s vážně poraněným kolenem z reprezentačního zápasu z října 2023 za klub Al-Hilál takřka nehrál, navíc po návratu měl svalové problémy. Ty jej připravily v březnu o návrat do národního týmu a sužují ho opět.

Ze Santosu Neymar odešel v roce 2013 do Barcelony a o čtyři roky později přestoupil za rekordních 222 milionů eur (5,8 miliardy korun) do Paris St. Germain. Předloni si vybral angažmá v Saúdské Arábii, které se mu však i kvůli zdravotním problémům nevydařilo.