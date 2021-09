Zemřel fotbalista, který má 22 startů za Francii. A 39 let strávil v kómatu

Zahrál si za francouzskou reprezentaci, měl za sebou úctyhodnou kariéru, většinu života však strávil v kómatu, do něhož upadl před 39 lety. Příběh francouzského fotbalisty Jeana-Pierra Adamse nyní dospěl ke konci. Ve věku 73 let zemřel.

V 70. letech minulého století patřil Jean-Pierre Adams k výrazným členům francouzské reprezentace, za kterou odehrál 22 zápasů. Nejvýraznější stopu zanechal spolehlivý stoper v Nimes, Nice a Paris St. Germain.

V roce 1982, kdy mu bylo 34 let, ale musel podstoupit operaci kolena, při které došlo k chybě lékařů s anestetiky. Fotbalista upadl do kómatu, ze kterého se neprobral. Dlouhých 39 let zůstal v bezvědomí.

Zákrok probíhal během stávky nemocničního personálu, jeden anesteziolog v nemocnici dohlížel na osm pacientů současně. Soud v 90. letech později uznal částečné pochybení zaměstnanců, udělil jim měsíční podmínku a nízkou pokutu, to Adamsovi už pomoci nemohlo. Naděje, že se probudí jako 65letý muž, postupně padala k nule.

V roce 2007 provedli čestný výkop utkání mezi Nice a Auxerre dva Adamsovi synové Laurent a Frederic. Fanoušci Nice, za které Adams v sedmdesátých letech nastupoval, pak vyvěsili na tribuně transparent s nápisem „Jean-Pierre Adams, jeden z nás.“

Je to neuvěřitelný příběh. Adamsova manželka Bernadette zůstávala věrně po boku svého manžela a každý den ho navštěvovala. „Stále k němu i mluvíme, třeba nás slyší a rozumí nám. Snažíme se s ním sdílet naše narozeniny i Vánoce. Představili jsme mu také jeho vnoučata, když se narodila,“ vyprávěl Adamsův syn Laurent. „Ale nikdy neztratíme naději,“ pravil Adamsův potomek. Naděje zhasla až nyní.