Hvězdy ročníku 2000: Nový "Neymar" Realu i kanonýr na levém beku

Do velkého fotbalu se prosazují první hráči zrození v tomto tisíciletí. Děti milénia jsou o 22 let mladší než Gianluigi Buffon a rvou se o místo. Představujeme šestici z Evropy a jednoho speciálního mladíka z Jižní Ameriky.

Vinicius Jr. září za reprezentaci Brazílie do 17 let

Do nejvyšších pater italského fotbalu vyletěl ve věku 15 let a 280 dní a stal se nejmladším ligovým novicem. Přesněji: vyrovnal rekord Amedea Amadei z roku 1937. Tehdy nežil ani Pellegriho dědeček a Itálii vládl Mussolini. Pietro měří 196 centimetrů a jeho vzorem je Ibrahimovic. Obránci Lazia kvůli němu viděli rudě.

První fotbalista narozený v roce 2000, který nastoupil k utkání španělské La Ligy. Došlo k tomu 16. prosince 2017 a Ferrán Torres, 17letý pravý křídelník, předvedl, proč o něj vedou bitvu Real Madrid s Barcelonou, jimž sekundují ještě PSG a Juventus. Atleticky stavěný (184 cm) typ hráče, energický, průbojný, obratný s míčem. Valencia, v jejíž akademii se vzdělává od šesti let, si ho pojistila do roku 2020 s klauzulí 25 milionů eur.

Vinicius Jr. září za reprezentaci Brazílie do 17 let

Vinícius Júnior

Vinicius Jr. září za reprezentaci Brazílie do 17 let • Foto Profimedia.cz

Pozice: křídlo

Datum narození: 12. července 2000

Tým: Flamengo

Národnost: Brazilec

Nejistá investice. Real Madrid ze svého účtu převedl do kapes Flamenga 45 milionů eur, třebaže Vinícius ještě nic pořádného neukázal. Platí to i po první sezoně v brazilské lize. Na hřiště chodil jako náhradník a připsal si 3 góly. Trenér Reinaldo Rueda podotkl, že ve své věkové kategorii patří k nejbravurnějším, ale jinak je znát, že ještě potřebuje hodně času, aby dozrál fotbalově, fyzicky i mentálně. Real doufá, že se jeho přesun do Evropy vydaří stejně jako v případě Neymara do Barcelony či Gabriela Jesuse do Manchesteru City. V létě 2018 to však podle všeho nebude.