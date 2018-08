Peltovi zablokovali dvě nemovitosti. Vůbec o ničem nevím, tvrdí

Někdejší předseda Fotbalové asociace ČR byl obviněn loni v květnu po zásahu policie na Strahově, pak dokonce strávil měsíc ve vazbě a na post šéfa fotbalu mezitím rezignoval. Vyšetřování rozsáhlé dotační kauzy, která výrazně ovlivnila celý český sport, od té doby pokračuje.

Vrchní státní zastupitelství v Praze minulý týden zajistilo dvě Peltovy nemovitosti v Jablonci. Jde o třípatrový dům v centru města, kde se nachází například bankovní pobočka a budova, v níž sídlí i oblíbená jablonecká restaurace.

Pelta ale tvrdí, že oficiálně ho o změně v katastru ještě nikdo neinformoval. „Já vůbec nic nevím, písemně nic nepřišlo. Jestli se tam něco děje, nějaké blokace a zápisy, budu to teď muset zjišťovat, to je jasné,“ řekl Seznamu. Podle jeho advokáta Bronislava Šeráka jde o nestandardní krok, k zajištění vlastnictví totiž prý obvykle dochází spíš na začátku vyšetřování.

Změny ale nastaly i u dalšího majetku třiapadesátiletého funkcionáře. Jeho část totiž přepsal na svou manželku. Jedná se třeba o pozemky na Liberecku, v Černolicích nebo nemovitosti v Hrubé Skále. S kauzou dotačních podvodů to ale podle Pelty žádnou spojitost nemá.

„Myslím, že je to naše interní věc, s mým obviněním to vážně nemá souvislost,“ citoval Seznam majoritního vlastníka jabloneckého klubu. Právě alespoň fotbal může Peltovi dělat radost, Severočeši po slabším vstupu do sezony dvakrát za sebou vyhráli a poskočili na osmé místo ligové tabulky.