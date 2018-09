Ve Spartě mi chybí srdce, říká Nedvěd. Těší ho Slavia, Plzeň si přál v LM

O losu Viktorie Plzeň v Lize mistrů

„Fandil jsem tomu strašně, koukal jsem na čtvrtý koš a modlil se, aby Viktorku vytáhli k nám. Neklaplo to, škoda... Je mi to líto, protože jsem tomu opravdu fandil. Sešel jsem se s Plzeňáky ještě před losem a říkal jim, že bych je chtěl do skupiny. Oni se tak usmívali, říkali, že je chci stejně jenom proto, že je to jasných šest bodů pro Juventus. (smích) Ale tak to fakt nebylo. Chtěl jsem se podívat do Plzně, kde jsem vyrůstal, kam jsem chodil do školy, a přijet tam dneska s Juve a hrát s Viktorkou Ligu mistrů, to by pro mě bylo super. Nakonec to nedopadlo, my máme Švýcary (Young Boys Bern) a oni velice těžkou skupinu s Realem Madrid a AS Řím. Věřím, že zápasy s CSKA Moskva mohou být vyrovnané a asi s nimi budou hrát o Evropskou ligu. Já to takhle vidím, doufám, že se na mě nebudou zlobit.“ (smích)

O šancích Juventusu

„Je velice těžké plánovat vítězství v Lize mistrů. Myslím, že se možná ještě dá naplánovat vyhrát nějaký šampionát, něco krátkodobého, v průběhu let to dokázat, ale Ligu mistrů ne. Těch faktorů je tam víc, jako jsou zranění, nevyjde vám jeden poločas a jste venku... Jako cíl to můžeme mít, ale musí být realistický. Ale musíte taky počítat s tím, že proti vám stojí spoustu mužstev, které tu soutěž můžou taky vyhrát.“

O Slavii

„Jsem rád, jakou se vydala cestou, je na ní vidět progres. Chce hrát evropský fotbal, mužstvo doplňují hráči z ciziny, ale zároveň základ zůstává český. Myslím, že to je to pozitivní, co vede Slavii výš.“

O výhradách ke Spartě

„Chybí mi u ní větší srdce, opravdu větší povědomí hráčů o tom, co je to Sparta. Hráči z ciziny jsou dobří, myslím, že nakoupila dobré hráče, ale jsou to individuality, které jsou tam jen prsknuté... Kdybychom je dali sem na Karlínské náměstí, bude to to samé.“

O české reprezentaci

„Byl jsem vždycky pozitivní a chci říct, že vidím v klucích velký talent, čeští hráči mají dobrou úroveň. Ale je třeba, aby měli i víc chuti se o něco porvat, bojovat, něco dokázat. Jsem rád, že základ nároďáku je teď postavený na hráčích ze Slavie, bohužel tam ale není nikdo ze Sparty, což je škoda, protože tyhle dva kluby byly vždycky základem dobrého nároďáku. A touhle cestou bychom měli jít.“