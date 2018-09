Ukázal se v Lize mistrů mladíků. Chci být lepší než Krmenčík, říká Kepl

Plzeň na ruského soupeře vyrukovala sympaticky. Od prvních minut se nebála presovat, dominovala na míči, vytvářela si šance. „Kromě výsledku to byl náš druhý cíl. Ukázat, že se nebojíme a jsme konkurence schopní, že dokážeme sehrát i s takovým týmem vyrovnané utkání. To hráči zvládli, jsme spokojení,“ těšilo po remíze 1:1 trenéra Jiřího Žiláka.

Hra plzeňských mladíků nápadně připomínala to, s čím se prezentuje první tým českého mistra. Stejné rozestavení, podobné úkoly pro hráče, důraz na aktivní hru po křídlech, kombinaci a držení balonu. „Snažíme se to sjednotit. Na druhu stranu nikdy nevíte, kam to hráče zavede, musí se učit všechno. Ale snažíme se, aby některé prvky byly shodné s tím, jak se prezentuje náš první tým,“ podotkl Žilák.

Na hrotu využil jednu z největších plzeňských nadějí. Tomáš Kepl už často nastupuje za juniorku, patří do kádru reprezentační devatenáctky. Všude dává góly. Naposledy proti Švýcarsku se při výhře 5:0 blýskl hattrickem.

Posily ze Sparty šly na hřiště později

Proti CSKA sice mladík s pětkou na zádech nebyl tolik vidět, nicméně když se dostal k míči, nepříjemně hrozil. Jednu šanci v prvním poločase nedal, po přestávce ale zvládl těžkou chvíli. Když sudí za stavu 0:1 zapískal penaltu, okamžitě si vzal balon, zamířil doprostřed nahoru a bez nejmenších potíží vyrovnal.

„Byli jsme lepší než soupeř, měli jsme na výhru. Bod je málo, jsem docela zklamaný,“ smutnil po utkání osmnáctiletý mladík. „Hrálo se mi docela v pohodě, na podobnou úroveň jsem zvyklý z reprezentace. Obránci CSKA byli hodně důrazní. Mohl jsem dát ještě jeden gól, ale aspoň, že tak,“ těšila ho proměněná penalta.

Nadaný forvard připomíná robustní postavou Michaela Krmenčíka. Plzeňského odchovance, který momentálně táhne první tým a hrnou se na něj nabídky z ciziny. „Jsou to trošku typologicky odlišní hráči, Krmeníčka tady v dorostu také pamatuji,“ upozornil trenér Žilák. „Musím říct, že Keplovi to tam padá ještě víc, střílí víc gólů než Krmi. Kéž by se mu povedlo jít v jeho stopách a dostal se na jeho úroveň.“

A co na srovnání s reprezentačním kanonýrem říká jediný plzeňský střelec z odpolední partie v Přešticích? „Možná to zní sobecky, ale chtěl bych být ještě lepší,“ vytyčil si odvážný cíl, tedy předčit současnou hvězdu plzeňské Viktorie. Keplovi tedy evidentně nechybí sebevědomí, jaké fotbalový ostrostřelec potřebuje.

Ve srovnání s mladíky z CSKA se ukázali i další hráči plzeňské sestavy. Na levém obránci odehrál výborný part Karel Žilák, vepředu na křídle se hodně prosazoval šikovný Jakub Selnar. Vůdce a kvalitní stoper se klube z kapitána Václava Míky, který za celý zápas neprohrál téměř jediný hlavičkový souboj a perfektně dirigoval spoluhráče.

Naopak dvojice Hezoučký, Gabriel, kteří přišli v létě ze sparťanského dorostu, v základu chyběla, oba se dostali na hřiště až v průběhu druhého poločasu. Hezoučký mohl dokonce rozhodnout, jenže v nadějné situaci mířil pouze do rukavic gólmana CSKA. „Oba týmy, juniorka i devatenáctka, se prezentují kvalitními výkony, takže v sestavě bylo několik otazníků. Všichni hráči si musí na šanci počkat, určitě ji taky dostanu,“ komentoval Žilák výběr základní sestavy, kde byli i tři povolení hráči ze staršího ročníku 1999 (Pihrt, Petr, Svoboda).