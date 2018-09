Modrič ukončil tak desetiletou nadvládu dua Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Chorvatský záložník získal největší procento hlasů (29,05%), druhý skončil Portugalec Ronaldo (19,08%) a třetí Egypťan Mohamed Salah (11,23%).

Modrič se však vůbec neobjevil na hlasovacím lístku kapitána české reprezentace Marka Suchého, který dal přednost Cristianu Ronaldovi, Lionelu Messimu a Mohamedu Salahovi. Dnes již bývalý trenér české reprezentace Karel Jarolím do svého výběru zařadil stejně jako Suchý na třetí pozici Salaha. Jeho druhou volbou byl francouzský talent Kylian Mbappé a pět bodů za první místo poslal Jarolím Modričovi.

Za Slovensko volil kapitán Martin Škrtel v pořadí Modrič, Mbappé, Salah. Trenér našich východních sousedů Ján Kozák napsal na první místo rovněž středopolaře Realu Madrid, jako druhého volil Ronalda a na třetí místo zařadil Edena Hazarda z Chelsea.

Překvapivou volbu snad pro celé fotbalové prostředí učinil argentinský kapitán Lionel Messi. Nikoliv tím, že na první místo napsal Modriče a na druhé Mbappého. Pak totiž na jeho sezonamu došlo na Cristiana Ronalda. V minulosti nebylo úplně zvykem, že se rivalové takto ocenili. Ronaldo ale Messimu volbu „neoplatil“ a hlasoval pro trio Varane, Modrič, Griezmann.

A jak volil nejlepší hráč FIFA sezony 2017/18 Luka Modrič? Své hlasy rozdělil následovně. Pět bodů daroval svému spoluhráči z Realu Madrid Raphaelovi Varanemu, tři body bývalému kolegovi Ronaldovi a jeden bod střelci Atlétika Madrid Antoine Griezmannovi.

Jinak povedený galavečer předávání cen FIFA přinesl i několik výsledků, nad kterými se lze pozastavit. Nejvíc asi podoba nejlepší jedenáctky sezony 2017/18.

Do ní se nevešel na úkor Davida de Gey z Manchesteru United brankář Thibaut Courtois, který byl přitom na galavečeru vyhlášen nejlepším brankářem sezony. Mezi vyvolenými chybí také třetí nejlepší hráč světa Mohamed Salah. Ten alespoň převzal cenu za nejhezčí gól sezony.

I toto ocenění vyvolává určité pochybnosti o tom, zda to nebyla tak trochu náplast za to, že Salah nebyl vybrán do ideální sestavy a nevyhrál ani cenu pro nejlepšího hráče FIFA.

Obehrání dvou obránců a povedený obstřel v Salahově podání proti Evertonu sice patří k povedeným kouskům, nicméně je tento gól natolik výstavní, aby konkuroval famózním trefám nůžkami od Cristiana Ronalda (v semifinále Ligy mistrů proti Juventusu) a Garetha Balea (ve finále Ligy mistrů proti Liverpoolu)?

Na toto konto zavtipkoval i Salahův spoluhráč z Liverpoolu James Millner, který na svůj twitterový účet napsal, že egyptskému fotbalistovi gratuluje k tomu, že jeho sedmý nejhezčí gól v sezoně se stal nejhezčím gólem světa.

Congrats @MoSalah on your 7th best goal from last season winning goal of the year 😜 #Baller#Topbin#oneofmanyworldies https://t.co/OkNMlIsNLb