Skvělý start jednadvacítky! Reprezentanti v malém fotbale přejeli Japonsko 7:1

Soupeř, na kterého čeští reprezentanti nikdy v historii nenarazili, předváděl houževnatý malý fotbal a domácí výběr se dostával do střetnutí pozvolna. „Hráči určitě vnímali očekávaní prvního zápasu, samozřejmě tam nervozita byla. První dvě střídání jsme zjišťovali, jakým stylem bude Japonsko hrát, jak na nás vyrukuje. Ve třetím střídání jsme převzali otěže, byli jsme aktivnější, na to navázal první gól, kterým to z hráčů spadlo. Začali jsme hrát naši hru, škoda jednoho zaváhání, kdy soupeř výsledek korigoval. Nadále jsme si vytvářeli brankové příležitosti a do konce poločasu jsme navýšili výsledek o tři branky,“ shrnul povedenou první půli asistent českého kouče Miroslav Kaluža.

Skóre po sérii nepřesných střel otevřel až v jedenácté minutě zkušený zadák Břetislav Tvrzník. „Zápas se nám hodně povedl. Japonci vůbec nebyli lehký soupeř, hodně běhali, ale občas nám tam vzadu nechávali skulinky, které jsme naštěstí využili. Po prvních pár střelách, kdy jsme ostřelovali zadní síť a mantinel za brankou, jsme konečně seřídili mušku a Tvrzňa nás poslal do vedení. Potom už se nám podařilo vedení udržet a ještě postupně navyšovat,“ radoval se pražský zadák národního týmu Tomáš Mařík.

Na Tvrzníka střelecky navázal Tomáš Jelínek a byť záhy snížil hostující Arata Watanabe, do přestávky se prosadili ještě Daniel Kasal s Petrem Hulinským. „Japonci byli mrštní, předváděli něco jiného, než jsme zvyklí. V rychlosti měli navrch, nevíte, kam půjdou, kam píchnou nohu, takže nás pověřili. Vysoko napadali, nám se otevíraly prostory, které jsme využili, přehrávali jsme je a šli jsme do zakončení,“ popsal český kapitán Lukáš Haspra.

Po přestávce se trefili ještě Dominik Fejl a dvakrát Mařík, jemuž pokaždé naservíroval míč střídající blanenský expres Dominik Šmerda. „Nik mi to tam dvakrát skvěle poslal před prázdnou bránu, pro mě to bylo jen o doplnění na zadní tyči, pak míč stačilo pouze uklidit,“ povídal skromně zadák Mařík, jeden ze šesti evropských šampionů do 21 let z roku 2016 v současném týmu.

Český celek přestřílel Japonsko drtivě 41:18, ve statistice se objevuje rovnou čtrnáct zblokovaných střel. „Japonci nás prověřili přinejmenším z fyzické kondice. Nechci říkat, že nejsou herně technicky vyzrálí, ale Kolumbie je tým individualit. Minimálně dva tři hráči jsou velmi dobře technicky vybavení, bude to jiný zápas,“ vyhlížel následující duel Kaluža.

Ve skupině B se čeští reprezentanti hned v pátek od 10.20 hodin dopoledne střetnou s Kolumbií, a to opět před kamerami ČT sport. „Pomůže nám, že jsme první zápas zvládli, hlavy hráčů se dostaly do pohody. Na takové notě nejsou jen hráči ze základu, ale i ti, kteří naskočili ve druhé půlce. Víme, že jsme schopní se navzájem zastoupit. Vidíme samozřejmě ve hře menší okénka, ovšem tým funguje, což je vidět i na hřišti. Chemie mužstva nám pomůže v obou následujících špílech,“ uvažoval asistent trenéra.

Po duelu s Kolumbií totiž domácí celek uzavře skupinu B v pátek od 21.00 hodin utkáním se Švýcarskem. To v prvním zápase podlehlo jihoamerickému protivníkovi 2:5. „Jsme hrozně šťastní, že jsme do šampionátu vstoupili vítězné, což nám psychicky ulehčí další pokračování, které nás bude čekat v pátek a potom ve vyřazovacích fázích,“ doufal Mařík.

Japonsko – Česká republika 1:7 (1:4)

Branky. 11. Tvrzník, 15. Jelínek, 20. Kasal, 23. Hulinský, 33. Fejl, 42. Mařík, 48. Mařík – 18. Watanabe. ŽK: Rosendorf (ČR).

Sestava ČR: Václav Šlégr (Michal Šmerda) - Lukáš Haspra, Petr Hulinský, František Liška, Daniel Kasal, Adam Širůček - Břetislav Tvrzník, Tomáš Mařík, Dominik Fejl, Tomáš Jelínek, Dominik Moučka - Stanislav Rosendorf, Dominik Šmerda, David Lošťák.