Končící Řepka popírá nabídku Slavie: Prostě to nešlo dál, víc neřeknu

Během pondělního dopoledne absolvoval schůzku, na které oznámil, že končí. Rudolf Řepka to sdělil předsedovi FAČR Martinu Malíkovi a místopředsedovi Romanu Berbrovi. Smlouva bude rozvázána ke konci roku a Řepku nahradí dosavadní šéf legislativně-právního oddělení Jan Pauly.

A hned se povídá, že to děláte kvůli nástupu do Slavie. Je to pravda?

„To musím dementovat. Víte, já se teprve nedávno rozhodl, že skončím, je to fakt hodně čerstvé. A nikdo mě nekontaktoval, nikdo mi nehází žádné laso, to vůbec. Teprve v pondělí se můj konec stal oficiálním, tyhle spekulace musím vyvrátit.“

Ani jiný subjekt není ve hře?

„Nejsem domluvený s nikým. Ten konec na svazu je pro mě opravdu živá rána, jsem z toho zklamaný, ale musel jsem to udělat, takové je moje rozhodnutí. Kdyby to bylo tak, jak říkáte, skončil bych rovnou na hodinu, ale my se dohodli na rozvázání smlouvy ke konci roku. Žádná Slavia, Sparta, Viktorka Plzeň, nic takového.“

Co UEFA, kde děláte delegáta, na to, že končíte?

„Teď jsme si psali s lidmi z UEFA, tam se z toho, že na svazu končím, pomalu hroutí. Ale nic teď neřeším, žádné nabídky od nás ani ze zahraničí.“

Říkal jste, že jste musel skončit. Jak je to myšleno?

„Že jsem to tak cítil vnitřně. Připadá mi, že už to prostě nešlo dál. Já to nechci rozebírat takhle do médií, chci dodržet dohodu se svazem, nechci být slavný. Rozhodl jsem se tak, protože si prostě myslím, že takový můj postoj být má.“

Důvod?

„Nechci to říkat, vůbec. Ani teď, ani za týden, ani za měsíc ho neřeknu.“

Ještě ke Slavii. Prý jste tam měl mít v minulém týdnu schůzku.

„To je nesmysl. Naposledy jsem byl na Slavii... Ani nevím kdy. Možná, když tam naposledy hrál nároďák, ale to bych kecal. To je fakt nesmysl.“

Celá teorie spočívá v tom, že byste měl nahradit současného generálního ředitele klubu Martina Kroba.

„To jsou fakt jenom řeči. O takových věcech se mnou nikdo nemluvil a myslím, že to není fér ani vůči Martinu Krobovi.“