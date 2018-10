Beneš se vrací k sudím. Škraloup z aféry prý nevadí, půjde k projektu VAR

Pozornost přitáhly finanční podmínky, za nichž vede komisi rozhodčích Jozef Chovanec. Server Seznam.cz zveřejnil informaci, že bere měsíčně 145 tisíc korun. Podle informací Sportu je to 160 tisíc korun včetně náhrad. Výše této sumy zaujme v souvislosti s tím, že mzdu předchozího předsedy Michala Listkiewiczce považovala FAČR za neúnosnou. Podle tvrzení místopředsedy fotbalové asociace Romana Berbra činila jeho odměna v prvním roce působení 4700 eur (přibližně 122 tisíc korun), další náklady (přibližně 40 tisíc) byly na Listkiewiczova asistenta. Po polovině dvouletého mandátu však polský šéf souhlasil se snížením odměny na polovinu. „Medializovaná informace o platu pana Chovance se nezakládá na pravdě a opravdu se liší od skutečnosti, která je, co se týká celkové cifry, výrazně nižší. Obecně můžeme jen opakovaně konstatovat, že přesné informace o platech zaměstnanců FAČR jsme nikdy nezveřejňovali a dělat to nebudeme ani v budoucnosti,“ prohlásil Malík. I navzdory tomu, že Listkiewiczovu mzdu Berbr veřejně uvedl.