Van der Vaart končí s fotbalem. Závěr v Dánsku mu kazila zranění

Někdejší záložník Realu Madrid, Ajaxu, Tottenhamu a Hamburku odešel do dánské ligy před dvěma lety a po Midtjyllandu naposledy hrál za Esbjerg, tedy ve stejném městě jako jeho přítelkyně, reprezentační házenkářka Estavana Polmanová.

Od začátku sezony však Van de Vaart nastoupil jen třikrát. "Chtěl jsem hrát fotbal ještě jako dědeček, ale to už neklapne. Nejsem tady kvůli tomu, abych pořád jen chodil na rehabilitace," řekl hráč se 109 starty za reprezentaci a první vítěz ankety Zlatý chlapec o nejlepšího fotbalistu do 21 let hrajícího v Evropě. Vyhrál ji v roce 2003.