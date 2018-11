To není možné, jásal plzeňský střelec proti Realu. Trenéra mrzel výsledek

Plzeň na vyprodaném přeštickém stadionu na mladíky z „bílého baletu“ vlétla bez jakýchkoliv zábran. Hned v první minutě presovali hostujícího gólmana hned tři domácí hráči, Západočeši se snažili o výkon v maximální intenzitě a náročnosti.

Plzeňské devatenáctce se ohromná snaha vyplatila. Silný soupeř se nechal zatlačit a obrana kupila chyby. Ve 34. minutě přišla zasloužená odměna, když síť rozvlnil útočník Tomáš Arzberger. „Určitě je to splněný sen. Nečekal jsem, že dám gól. Kdyby mi to před zápasem někdo řekl, odpovím, že je to nesmysl,“ neskrýval radost ze životního zásahu devatenáctiletý střelec. „Poprvé jsem si říkal, jestli je to vůbec možné. Pak jsem se rozběhl a začal slavit,“ popsal velké emoce.

Jenže hra se postupem času obrátila. Real vyrovnal a nakonec gólem v nastavení strhl dramatický duel na svou stranu. „Zklamání to určitě je, ale takový je fotbal. Real měl v závěru převahu, gól asi vstřelil zaslouženě. V průběhu zápasu jsme si dokázali vytvářet šance, zápas jsme sehráli velice dobře takticky i ve velké kvalitě v útočné fázi. Mužstvo musím pochválit, jediné, co ze zápasu nemáme, je výsledek,“ hodnotil duel plzeňský kouč Jiří Žilák.

Plzeň začala ztrácet ve druhém poločase, kdy hráči Realu převzali iniciativu a domácí soubor přehrávali. „Fyzické síly v takovém zápase ubývají, ale Real prokázal obrovskou kvalitu a přinutil nás k tomu, abychom slezli do hlubšího bloku. Hodně jsme běhali bez míče, síly v závěru trošku chyběly,“ vysvětloval Žilák. „Určitě se projevila i jejich kvalita, ale oni jsou opravdu připravení fyzicky úplně jinak. Je na čem makat,“ uznal Arzberger, jinak člen plzeňské juniorky.

Plzeňští hráči i přes velké zklamání z výsledku můžou být pyšní na to, jak se proti silnému soupeři prezentovali. „Je to zážitek a obrovská zkušenost. Už na Realu jsme si ve druhém poločase osahali, jak se proti nim dá hrát. Dneska jsme takhle hráli, zvládli jsme to se ctí. Velká škoda, že nemáme alespoň bod,“ litoval Žilák. „Já i celý tým jsme chtěli, aby to bylo podpořené výsledkem. Tým si to zasloužil. Na to, abych hráčům něco vytýkal, teď není vhodná doba. Sehráli super zápas, věřím, že zkušenosti třeba ze závěru utkání, kdy jsme tam byli v některých věcech netaktičtí, si odneseme do dalších zápasů. To pro mě bude to nejcennější, co tahle soutěž přináší,“ dodal kouč západočeských mladíků.

V plzeňských dresech se proti Realu vyšvihlo několik výrazných individualit. „V první řadě to byl kolektivní výkon, celý tým sehrál velice dobrý zápas. Velice slušně to odehráli Šulc, Selnar, kapitán Míka byl osobností v obranné fázi. Tihle tři hráči z toho dnes trošku vyčnívají,“ chválil Žilák.

Plzeňští mladíci si z velkého dvojutkání, kdy pokaždé sahali proti Realu alespoň po bodu, odnesou velké zkušenosti do další práce a možného posunu do dospělého fotbalu. „Jenom si zahrát ligu je pro nás mladé kluky určitě sen. V týmu je to nastavené tak, že mladí moc šancí nedostávají. Kluci z áčka chodí za nás za juniorku, už tím je vidět, jak je to těžké. Asi bych začal klidně přes druhou ligu, a potom se tam postupně dostat,“ plánuje Arzberger.