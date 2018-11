Plzeň živí po remíze s CSKA Moskva naději na postup v Youth League

Plzeňští fotbalisté do 19 let remizovali v pátém kole Youth League na hřišti CSKA Moskva 1:1 a v posledním kole je čeká přímý souboj s AS Řím o postup do vyřazovací části. Italský celek dnes doma prohrál s Realem Madrid vysoko 1:6 a na druhém místě tabulky má o bod víc než Viktoria.