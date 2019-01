Hřebík o Čechovi: jak ho testoval v sauně a přivedl s Peltou do Sparty | iSport.cz

Malý stadionek v Blšanech snad ještě víc zvýrazňoval výjimečnost mladého Petra Čecha. Každý si ho všiml. A nejdravější byla tenkrát před osmnácti lety Sparta. „Petr se vlastně objevil sám, věděli o něm všichni, jak dobrý je,“ vypráví v rozhovoru pro Sport tehdejší kouč Letenských Jaroslav Hřebík.

Vy jste ale přece tenkrát gólmana nepotřebovali, ne?

„Ne, vůbec. (směje se) Mně to tehdy dokonce přišlo, že Petra děláme moc brzy. Měli jsme tři kvalitní brankáře. Ale jakmile Petr v létě přišel, svým přístupem a osobností, tím jak pracoval, se dostal do sestavy a už do ní nikoho nepustil. Je to všechno jeho zásluha.“

Dělal se ten přestup z Blšan těžko?

„Všechno ohledně přestupů dělal MirekPelta, já u toho úplně nebyl. Jen jsem se ho tehdy zeptal: Mirku, ale jak to s Petrem uděláme, aby měl zajištěný růst? Vždyť tu máme tři dobrý gólmany. Petr nakonec naskočil už ve čtvrtém ligovém kole v Opavě, dostal tam možná takový lehký gól. Ale pak už téměř neinkasoval, stal se skoro hned jedním z nejdůležitějších hráčů Sparty. Vyzařovaly z něj klid, síla, zároveň v sobě měl pokoru i pracovitost, prostě všechno, co by měl mít budoucí velký hráč.“

Jak jste se tehdy rozhodoval, že pošlete Petra Čecha do brány místo Jaromíra Blažka?

„Nejdřív chci říct, že se nám začátek sezony úplně nevydařil, proto se Petr dostal tak rychle do branky. Možná kdyby se nám dařilo, tu změnu bych neudělal a Petr by se možná na tu svou úroveň dostal o něco později. Ale dostal by se na ni tak jako tak díky tomu, jaký měl přístup.“