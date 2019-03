Český obránce poznal Brazílii: Hrají pro zábavu, naše druhá liga není fotbal | iSport.cz

Byť od jeho cesty do Brazílie uplynulo už několik měsíců, nadšení z dvoutýdenního pobytu v Riu de Janeiro Janem Mejdrem neustále vibruje. Odchovanec pražské Sparty, kde vyrůstal po boku Martina Haška či Michala Sáčka, líčí překotně jeden zážitek za druhým. „Na Brazilcích se mi líbí, že fotbal hrají pro zábavu, je na nich vidět, jak si ho užívají,“ tvrdí.

Do Brazílie jste letěl úplně sám?

„Pro mě to není nic nového, má to svoje kouzlo. Nikdo za vás nic nezařídí, všechno je jen na vás, takže líp poznáte místní kulturu a procvičíte si jazyky. Sólo jsem byl už v Řecku, Dubaji, Itálii i dvakrát na Islandu. Přítelkyně se navíc připravovala na zkoušky na medicíně, takže těžká škola, nechtěla nic podcenit, řekla mi, ať letím sám. I když to bude znít trošku ošklivě, teď jsem za to rád, protože trávit osm hodin na pláži hraním fotbalu by ji nebavilo.“



Brazílie je z hlediska bezpečnosti poměrně riziková destinace. Nebál jste se?

„Bál jsem se hodně, nebudu nic skrývat. První dva dny jsem měl respekt ze všeho, furt jsem se ohlížel. Nemám úplně levný telefon, takže když jsem si chtěl něco vyfotit, musel jsem ho vyndat z bytelného batohu, ve kterém jsem ho měl schovaný. Ale pak jsem si vzpomněl na slova jednoho mého kamaráda, že na takovou dovolenou by asi letět nechtěl, že na dovolené se má přece člověk uvolnit a ne se furt bát. Tak jsem sem se podle toho začal chovat, úplně to ze mě opadlo.