Československá stopa v Chelsea: Osobnost i talent, který nevydržel | iSport.cz

Pozice: záložník Období: leden 2005-srpen 2005 (přestup z CSKA Moskva) Bilance: 21 zápasů/0 gólů Trofeje: mistr Anglie 2005, vítěz Ligového poháru 2005 Trenér: José Mourinho Jedna z úžasných kapitol jeho bohaté kariéry. V zimě 2005 si to senzačně namířil z CSKA Moskva na Stamford Bridge, a byť nenastupoval pravidelně, oslavil pod Josém Mourinhem společně s Petrem Čechem anglický titul i vítězství v Ligovém poháru. Další sezónu už ho „blues" pustili nahostování do Birminghamu, o rok později odešel definitivně do Celtiku Glasgow, kam si ho vybral kouč Gordon Strachan podle svých slov jako náhradu za Roye Keana.

Talent, který nevydržel - Miroslav Stoch

Pozice: záložník

Období: červenec 2006-červen 2010 (přestup z Nitry)

Bilance: 5 zápasů/0 gólů

Trofeje: vítěz FA Cupu

Trenéři: Luiz Felipe Scolari, Ray Wilkins



Přišel jako šestnáctiletý talent do akademie Chelsea, hned o rok později, v létě 2007, putoval do kádru áčka. Nastupovat za něj začal ale až v sezoně 2008/2009, ovšem velmi sporadicky. Naskočil jen do pěti soutěžních utkání a vždycky po pár minutách, proto v dalším ročníku volil velmi úspěšné hostování v Twente Enschede, a v létě 2010 opustil Chelsea definitivně, přestoupil zhruba za sto milionů korun do Fenerbahce. Teď se se Slavií těší na „setkání po letech".