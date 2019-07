MŮJ PRVNÍ GÓL: Ringelová dala i sto branek za sezonu. Sparta? Splněný sen | iSport.cz

„Fotbal pro mě jednoznačně znamená styl života, protože k němu směřuje vše, co dělám, a to, kde bydlím. Protože jsem se musela odstěhovat od rodiny a zvolit si takovou práci, která mi umožňuje se fotbalu takto věnovat. Fotbal není na prvním místě, ale po rodině a zdraví je hned on.

Kromě fotbalu mám spoustu jiných koníčků a baví mě řada jiných sportů. Naposledy jsem si teď na dovolené hodně zahrála tenis, byť mi to v některých momentech moc nejde. Naštěstí mám jenom jednu raketu, takže jí nemůžu rozbít. Jsem sportovně založený typ.

S fotbalem jsem začínala, tuším, v 11 letech, což si myslím, že je docela pozdě, ale nějak jsem se pořád nemohla odhodlat dojít na první trénink. Začínala jsem v Hradci Králové a k fotbalu mě přivedl tatínek, který byl profesionální fotbalista.

Myslím si, že střílení gólů mi opravdu šlo. Začínala jsem jako útočník a jelikož jsem hrála soutěže proti klukům i holkám, o víkendu jsem zvládala i dva zápasy, takže gólů za sezonu jsem nastřílela i přes sto. Jako útočnice jsem i přišla do Sparty, pak mě ovšem přeformovali na krajní záložnici, a to je post, na kterém po celou dobu ve Spartě hraju.

Nabídka ze Sparty přišla v momentě, kdy jsem odehrála své první utkání za ženy právě proti Spartě. Asi dva dny nato mi zvonil telefon a volal trenér. V první chvíli jsem tomu vůbec nemohla uvěřit. Ihned jsem běžela za rodiči a říkala jim, že mi volal trenér ze Sparty, protože pro mě to byl absolutní sen. Po půlroce se přestup uskutečnil a mohla jsem do Sparty odejít. Jelikož mi v té době bylo teprve šestnáct let, u veškerých podpisů smluv byli přítomni rodiče.

Odmalička byl mým obrovským vzorem, ať už po fotbalové či charakterové stránce, Zinedine Zidane. Teď je mým oblíbencem určitě Cristiano Ronaldo, ale myslím si, že výborných hráčů je strašně moc, takže si stačí pustit Premier League nebo španělskou ligu. Co se týče světového fotbalu, fandím Realu Madrid. Líbí se mi jeho přímočará hra i typy fotbalistů, kteří tam hrají.

Musím říct, že jsem hrozně ráda za to, že mohu nosit reprezentační dres. Znamená to pro mě strašně moc, těžko se to vyjadřuje. Ráda vzpomínám na kvalifikaci, kterou jsme odehráli s kategorií U19 v Bosně a Hercegovině. Hodně se mi povedla, v každém ze tří utkání jsem vstřelila gól. Byť to bylo na absolutně prázdném stadionu, já si to užila, jako by bylo vyprodáno.

Co se týče návštěvnosti ženského fotbalu, musím zmínit nedávné mistrovství světa ve Francii. Při několika utkáních se podařilo vyprodat stadiony a není tam nereálných 40 tisíc lidí na zápas. Taky bych chtěla někdy hrát před vyprodaným hledištěm, bohužel se mi to ještě nepodařilo.

Na klubové scéně ráda vzpomínám na zápas proti Frankfurtu, kdy se mi podařilo dát neskutečný gól na 1:1 a díky tomu se nám podařilo postoupit. Ráda také vzpomínám na jakékoli derby, protože derby sama o sobě jsou hodně důležitá a specifická. Dát gól v těchto zápasech je skvělý pocit.

Zahraniční angažmá nyní nemám v plánu, protože se vracím po docela náročném zranění zpátky na scénu a chci se prosadit momentálně hlavně tady ve Spartě a vrátit se zpět do reprezentace. Pak uvidíme, co přijde dál.

Co se týče našeho mužského A-týmu, nemohu říct, že ho sleduji úplně dopodrobna, ale snažím se a hodně jim fandím. Byť se jim momentálně nedaří, doufám, že se to zvedne a zase vrátí na tu správnou vlnu. V rámci své práce samozřejmě často navštěvuju stadion na Letné, takže se s hráči pozdravíme, prohodíme pár slov. Ale že bych tam měla nějakého dobrého kamaráda? To se spíše dá říct o klucích z juniorky.“