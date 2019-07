Sparta - Besiktas 3:1. CEE Cup začal výhrou Letenských, otáčeli v přesilovce | iSport.cz

Trenér české reprezentace do devatenácti let Jan Suchopárek na tiskové konferenci k mládežnickému turnaji CEE Cup • Svatopluk Samler - CEE Cup

Osm klubů, šestnáct zápasů. To je v kostce CEE Cup, turnaj hráčů do 19 let, který dnes odstartoval na Strahově. Český fotbal na něm v konkurenci zahraničních celků reprezentují týmy Slavie a Sparty s aspirací na celkové vítězství. To obhajuje brazilský Palmeiras. Sparta vstoupila do letošního ročníku vítězstvím 3:1 nad Besiktasem, od 15:15 pak můžete sledovat úvodní zápas Slavie s Altinordu v přímém přenosu.