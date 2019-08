Ze Slavie do Interu Milán. Bartoňová se těší na ligu plnou vyrovnaných zápasů | iSport.cz

Na trase Česká republika – Itálie je v letním přestupním období, co se týče ženského fotbalu, dál živo. Po Andree Staškové, která přestoupila ze Sparty do Juventusu, a Kamile a Michaele Dubcových, které zamířily ze Slavie do Sassuola, se na Apeninský poloostrov stěhuje další česká reprezentantka. Obránkyně Eva Bartoňová míří ze Slavie do Interu Milán, který je nováčkem nejvyšší italské ženské fotbalové soutěže.