Dvacet tisíc lidí na přátelák?! Brno chce vyprodat Lužánky | iSport.cz

Na jiném místě by podobná „šílenost“ nebyla realizovatelná. „Lužánky jsou fenomén, mají kouzlo. Navíc se tam hraje jednou za pět let. Slavia má Eden pro 19 500 lidí. My chceme překonat dvacetitisícovou kapacitu. Jsme toho schopní, přijede i zajímavý soupeř,“ věří organizátor Bitvy na Moravském poli, jak nazvala druholigová Zbrojovka akci, naplánovanou na čtvrtek 10. října. Jejím vrcholem bude od 18 hodin přátelák domácí „Flinty“ se Sigmou Olomouc.

Nevěříte, že je možné, aby v Česku přišlo na pouťák tolik fanoušků? Podle Švancary, brněnského srdcaře, to opravdu není sci-fi. Legendární stánek zaplnil už před pěti lety při své rozlučce s vrcholovou kariérou.

Brňáci mají pro tohle místo obrovskou slabost. Když se na něm nemůže hrát z bezpečnostních důvodů liga, narvou tribuny aspoň na přípravu. „Hřiště je krásně nachystané, i tribuny. Je tam atletická dráha a mysleli jsme si na reflektory. Bude jich šest v osmimetrové výšce,“ popisuje Švancara, jeden z aktérů předzápasů legend obou klubů.

Účast přislíbili Jarůšek, Hron, Zavadil, Pacanda, Polák, Soldán, Cupák, Došek. Za Sigmu mají nastoupit například Látal, Mucha, Vaniak, Kovář, Machala či Kotůlek. Od laviček povedou týmy Karol Dobiaš a Petr Uličný. V rámci dne se Za Lužánkami odehraje i mistrák mezi výběry U-14 a U-15. „Za to jsem šťastný,“ přiznal Švancara.

Vstupenka vyjde na 150 korun. „Ondra Vaněk tam kdysi podával balony a teď si tam zahraje,“ mrknul organizátor na vedle sedícího záložníka Zbrojovky.

Klub podle zdrojů iSport.cz původně chtěl na ikonickém hřišti odehrát sobotní brněnské derby s Líšní, ovšem svaz to z bezpečnostních důvodů zamítl.