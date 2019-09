Kouč Opočna o protestu: Naše poslední body? Vedení FAČR jsou Berbrovy ovce | iSport.cz

Kdo vlastně bago na začátku zápasu Opočno - Přepychy vymyslel?

„Organizovali jsme to s Tomášem Rejzkem, což je trenér Přepych. Udělali jsme spolu už jeden článek a měl velkou odezvu, tak jsme vymysleli tohle. Opočno – Přepychy je okresní derby, města jsou pět kilometrů od sebe, z toho důvodu to bylo.“

Co vás ponouklo, že jste protestovali zrovna teď?

„Máme na fotbal dlouhodobě stejný názor, hlavně na fungování českého fotbalu. V novinách to kritizuju pořád a teď se to sešlo, že jsme hráli proti sobě.“

Hlasatel při ohlašování protestu nikoho nejmenoval, padlo jen „Pan R. B.“ Bylo to na pana Berbra? A proč tahle forma?

„Samozřejmě to mířilo na něj a stejně asi každý pochopí, o koho jde. Rozhodčí si nevěděli rady a po zápase ještě zkoumali soutěžní řády a až o hodinu později šli kapitáni potvrdit zápis.“

Protest byl proti poměrům v českém fotbale, co vám vadí nejvíc?

„Je toho víc. A vy píšete ve Sportu to samé. Ať už je to od vedení FAČR, těch nastrčených figurek. Předseda svazu Malík je zvolený tak, že delegáti za fotbalové svazy po republice jsou jako Berbrova pravá ruka. Přijedou na valnou hromadu a zvednou ruku, je to bez názoru.“

A co v Hradeckém kraji?

„Tady mi vadí, že neexistuje komunikace. Psal jsem otázky na Krajský fotbalový svaz ohledně jeho vztahu k Berbrovi a oni nekomunikují. Nebyli zvyklí, že je někdo kritizoval. Když jsem posílal Václavu Andrejsovi (předsedovi KFS Hradec Králové) otázky, tak mi řekl, že takové p***ny nebude komentovat. Přitom byly úplně legitimní, je to arogance. A poslední kapkou bylo, že výkonný výbor KFS rozhodl, že v I. B třídě bude každý oddíl dodávat jednoho rozhodčího. A pak pan Andrejs v rozhovoru řekl, že ho těšil velký zájem oddílů... Když jsem dělal anketu v rychnovském okrese, tak říkali, že je to totální pitomost. A samozřejmě i rozhodčí. Neříkám, že všichni, i na svazech jsou normální lidi, ale je to zatemnělé. Jsou poslušní jak ovce.“

Zažil jste něco takového vy osobně?

„Před lety jsem psal článek o tom, jak se tu pan Berbr zúčastnil volební valné hromady, nadepsal jsem ho „další Berbrova ovce.“ Trénoval jsem v jiném oddíle, v Českém Meziříčí, kde jeden pán působil jako atašé. A i když jsme byli z jednoho klubu, tak do mě šel, že jsem ho vyzval, aby odstoupil, že takovými články poškozuju klub. Nejmenoval jsem ho, ale ve výzvě, aby „Berbrovy ovce odstoupily“, se našel. Dnes je to člen disciplinární komise v Okresním fotbalovém svazu Rychnov.“

Máte jako Opočno zkušenosti se zářezy ze strany rozhodčích? Nebo nečekáte je teď?

„Po zápase jsme si dělali srandu, že to možná byly poslední tři body, které jsme vybojovali, ale doufám, že zvítězí zdravý rozum. Na facebooku sice jsou komentáře, že jsme porušili řády, ale byla zahájena hra a když jsem se o poločase ptal rozhodčího Nožky, proč přerušil hru, tak mi řekl, že nevěděl, co má dělat. Ale že ví, že tak by se mohl klidně odehrát celý zápas.“

Na sociálních sítích jsou pozitivní i negativní reakce. Některé jsou na vás, některé na stav českého fotbalu. Jaké vy vnímáte nejvíc? A čekáte, že se někdo přidá?

„Na sociálních sítích je každý hrdina, ale věřím, že se přidají oddíly. Mají stejný názor. Ale problém je v tom, že fotbalisti se o to nezajímají. Když je volební valná hromada, zástupci klubů jsou většinou sekretáři, kteří jsou zlobbovaní, někdo je objíždí a něco jim naslibuje. Někdo osloví sekretáře nebo někoho na valnou hromadou a zpracuje je. Kdyby byly volby nastavené jinak, že by hlasovali všichni nad 18 let, kdo jsou členy FAČRu, v životě by vedení takovou podporu nemělo. Je to o tom vyvolat u nich aktivitu. Na klubech, aby si řekly, že tohle nechtějí. Pak se samozřejmě nějací kandidáti musí sehnat.“

Je změna volebního systému východisko? Nebo jaký je vlastně cíl vašeho protestu?

„Cílem je, aby se aspoň symbolickou formou protestu přidali i ostatní. Lidi ve vedení sami neodstoupí. Od toho jsou volební valné hromady, tam to vzniká. Podhoubí je v amatérském fotbale, ale potřebujeme pomoct. Oslovovali jsme nějaké kluby, ale tam nám řekli: Neblázni, my se potřebujem zachránit. Kupa lidí říká, jak je to super, ale veřejně nás podpořit nemůžou. Je tu atmosféra strachu, aby nebyly poškozené jejich kluby.“

Máte už reakce ve smyslu, že se třeba v příštím kole přidají další kluby?

„Když vyšel první článek s Tomášem Rejzkem, přišla podpora hlavně jemu. Hodně mailů přišlo z Plzeňského kraje, že tam je to ještě horší. A tam mají podchycené i noviny, že tam takové články nevychází.“

Vyjádření rozhodčího v zápise o utkání:

(Pro větší zobrazení rozklikněte)

Vyjádření rozhodčího v zápise o utkání • Foto FAČR