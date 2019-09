Protest proti Berbovi a vedení FAČR bez trestu. Opočno vyzývá další celky | iSport.cz

Netradiční formu protestu proti vedení FAČR zvolily týmy z I. B třídy Královéhradeckého kraje – Spartak Opočno a SK Přepychy. Hráči se po úvodním hvizdu seběhli na polovinu hřiště, kde si začali v kruhu přihrávat míč. Hlasatel zároveň četl prohlášení celků ohrazující se proti současnému stavu českého fotbalu.

„Pro fotbal to samozřejmě dobré nebylo. Nemyslím si ale, že by šlo o něco natolik strašného, abychom to museli trestat či postihovat. Uvidíme, jaký bude mít celá kauza vývoj v budoucnu,“ uvedl pro seznamzpravy.cz předseda Disciplinární komise Královéhradeckého kraje Josef Koňák.

V Opočně věří, že se nyní k protestu přidají i další celky. „Na kraji asi kalkulují s tím, že celý situace utichne a budou mít zase klid. Nečekám divočinu, ale jsem přesvědčený, že i díky předešlé medializaci se k nám přidají další kluby v Česku,“ uvedl trenér Spartaku Martin Šnajdr.

Jeho protějšek z Přepych Tomáš Rejzek se obává, aby se protest neotočil proti jeho týmu. „Můj dojem je takový, že pravý trest pocítíme o víkendu, kdy hrajeme doma. Počítám, že zástupci svazu přijedou striktně zkontrolovat vše, co musíte k zápasu I. B třídy dodržet. Jako například správná nosítka, dodržený počet osmi pořadatelů, cedulky na všechno a podobné nesmysly,“ vyjmenoval.

„Nikdo z nás ale nezapomene na to, že jsme českému fotbalu nastavili obličej. Mladší hráči, kteří nejdříve nevěděli, oč jde, již chápou společenský přesah akce proti zlu. Jsem rád, že jsme takto vystoupili z davu. Navíc nyní, když budeme za pár dní slavit 30 let od sametové revoluce. Ukázali jsme mladým, že bojovat je důležité,“ navázal Rejzek.