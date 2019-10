Můj první gól: Bývalý reprezentační gólman Zítka rozzářil děti ve Všechlapech! | iSport.cz

Mezi třemi stovkami dětí ve věku 5 až 8 let se razantní střelou přesně k tyči trefil třeba pětiletý Oliver z nymburské školky Adélka. „Tak to se nedalo chytat. Paráda!“ chválil malinkého střelce Zítka. „Jak to, že jsem mu dal gól, když je tak dobrej?“ podivoval se mladý fotbalista. Vysvětlení pak podal sám brankář, který reprezentoval Česko například na Mistrovství Evropy v roce 2008 v Rakousku a Švýcarsku. „Někdo dětem řekl, že tady je nějaký bývalý brankář. Přitom když já chytal, tak ještě nebyly ani na světě,“ smál se gólman. „Takže jsem plnil roli toho pouštěče, když děti kopaly penalty. Chtěl jsem jim zpříjemnit dopoledne, protože když pak vidíte, jak to dítko vstřelí branku a má z toho upřímnou radost, je to skvělé,“ povídal Zítka.

Fotbalový klub ve Všechlapech, který hraje okresní soutěže, si vzal pořádné sousto. Na své hřiště si pozval děti ze čtyř základních škol a osmi mateřských škol. Šlo o nymburské základní školy Komenského a RAF, ZŠ Dvory, ZŠ Krchleby a mateřské školy z Nymburka: Adélka, Větrník, U Pejska a kočičky, Čtyřlístek a Sluníčko a MŠ Dvory, MŠ Krchleby a nechyběly ani děti z mateřské školy Všechlapy. Suma sumárum jich dorazilo 305, dokonce s dívčí převahou! V jednu chvíli tak bylo na place včetně doprovázejících kantorů a pořadatelů 360 lidí!

A děti rozhodně nelitovaly. Trenéři, kterým vypomohli i Grassroots trenéři ze Středočeského krajského fotbalového svazu a Okresního svazu v Nymburce, pro ně připravili 10 stanovišť. Tam si mohly vyzkoušet různé fotbalové dovednosti nebo různé průpravné hry. Bavila je i stanoviště, která byla zaměřena na rozvoj síly, koordinace či rychlosti. I takové věci jdou totiž dělat zábavně! A nechyběl pochopitelně ani fotbal: „Vyhráli jsme čtyři nula a já jsem dala tři góly,“ chlubila se holčička, která by jednou mohla být opravdovou fotbalovou hvězdou. „Nejvíc mě bavily lasery,“ povídala její kamarádka. „Mě bavil fotbal a taky hra na policajty,“ neskrýval nadšení další mladý fotbalista.

Celou akci naplánovali fotbalisté ze Všechlap, kteří sice hrají jen třetí třídu, ale pod vedením trenéra s pedagogickým a evropským fotbalovým vzděláním (Licence UEFA „A“) Aloise Javůrka. Zkušený trenér se v klubu chopil i přípravky, kterou Všechlapy letos v září založily. „Rádi bychom pracovali i nadále s mládeží, tak jak tomu bylo po celou historii klubu. V posledních letech začalo ubývat dětí, které by chodily pravidelně sportovat, nejen na fotbalové hřiště. Jsme však přesvědčeni, že řada profesionálních hráčů začínala s fotbalem právě na podobných vesnicích,“ říká manažer klubu Tomáš Koníček.

S Javůrkem a dalšími spoluhráči na začátku září pozvali děti z okolí na tréninky. Zatím se tam každou středu od 16:30 sešlo vždy přes dvacet dětí. „Dětem můžeme nabídnout zábavu, průpravu do jiných sportů, dobrou partu a také sport, díky kterému se udrží v dobré fyzické kondici, která je nedílně spjata s dobrým zdravotním stavem,“ říká Koníček. „Tréninky probíhají zábavnou formou s orientací na společný pozitivní prožitek. Děti si při nich především hrají a hlavně je to skvěle baví. Přidat se může prakticky každý,“ doplňuje ho Javůrek, který má dlouholeté trenérské zkušenosti s českým mládežnickým fotbalem na nejvyšší úrovni.

K tomu právě posloužila akce Můj první gól, jejímž smyslem je získat do řad fotbalové asociace mladé a talentované hráče. „Pokud však povede k tomu, aby děti obecně začaly sportovat, a podaří se nám je vytáhnout od tabletů, počítačů, či mobilních telefonů, tak se nikdo nebude zlobit, pokud na základě toho budou dělat úplně jiný sport,“ říká Koníček.

Podobně to vidí i někdejší brankář Zítka. „Viděl jsem tu upřímnou chuť ke sportu. Když to děti v tomhle věku chytí, tak mají fantastickou pohybovou budoucnost směrem do dalšího života,“ říká brankář, kterého akce nadchnula. „Když se podaří udělat takovou akci, tak je to nadstandardní. Když ten vesnický fotbal bude mít děti, tak kluby nebudou zanikat a bude to dobře i pro jejich první týmy. Vesnický fotbal je opravdu základ. A mládežnická základna má přínos nejen pro kluby, ale samozřejmě i pro děti,“ doplňuje Zítka, který prozradil, že podobné akce zná i ze svého osmiletého angažmá v Belgii, kde hráči rádi přispívají svojí aktivní účastí.