Silvestrovské derby bude poprvé hrát Koller, nechybí opět ani Lafata | iSport.cz

Kollerova účast byla už několikrát ve hře, nejlepší střelec reprezentační historie si však premiéru odbude až letos. "Hrozně se těším. Kluci mi vyprávěli, že má i tenhle zápas náboj a že je divácky navštěvovaný. Prostě derby, jak má být," uvedl Koller v tiskové zprávě.

"Věřím, že budu v kondici. Hraji pravidelně malý fotbal, hokej a teď jsem začal hrát i florbal. Ale hlavně budu asi dost rozehraný, protože předtím letím do brazilského Sao Paula s bývalými hráči Borussie Dortmund, kde se zúčastníme spolu s internacionály Bayernu Mnichov a Barcelony vánočního turnaje," dodal Koller.

Ve sparťanském dresu se divákům představí i další kanonýr David Lafata, který prožil premiéru před rokem a dvěma góly pomohl k výhře 6:5. Letenští zvítězili podruhé za sebou, celkově má ale mnohem příznivější bilanci Slavia, která si za 33 dosavadních ročníků připsala 21 výher, zatímco Sparta jen osm. Čtyřikrát se týmy rozešly smírně.

"Sparta hodně omladila, takže jsme tam s Jirkou Novotným nejstarší. Doufám, že to ti mladší oběhají a že jim to moc nebudu kazit. Samozřejmě, že bych nějakým tím gólem rád přispěl k tomu, aby Sparta potřetí za sebou vyhrála a trochu tu hrozně nepříznivou bilanci vylepšila," řekl Koller.

Slavii před rokem nepomohly ani čtyři góly Rudolfa Skácela. "Letos bych chtěl znovu nějaké góly dát, abychom vylepšili i tak výbornou bilanci a abychom zabránili Spartě dosáhnout hattricku. I když to bude těžké, protože hodně omladili a mají podle soupisky nabitý kádr. Je to derby, a přesto, že je to jen silvestrovské, ta rivalita v nás pořád zůstává," řekl Skácel.

Za Spartu si opět zahrají dva aktivní ligoví fotbalisté - jablonecký Tomáš Hübschman a mladoboleslavský Marek Matějovský. V dresu Slavie nebudou chybět loňští nováčci Jiří Bílek, Mario Lička a Václav Winter.

Derby se jako obvykle odehraje poslední den roku na umělé trávě v Edenu. Utkání internacionálů nad 35 let bude mít výkop v 11:00 a bude se hrát 2x 25 minut.

Předcházet mu bude tradičně zápas veteránů nad 45 let na 2x 20 minut. V něm se v dresu Slavie představí například reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý a jediný nováček Rostislav Macháček. Z 16 utkání veteránů vyhráli červenobílí šest, Sparta dvě a osmkrát se zrodila remíza.

Předběžné soupisky pro derby internacionálů:

Slavia: Václav Winter - Jiří Bílek, Lukáš Došek, Tomáš Hrdlička, Tomáš Hunal, Martin Hyský, David Kalivoda, Martin Müller, Tomáš Pešír, Rudolf Skácel, Mario Lička, Ivo Ulich.

Sparta: David Bičík - Tomáš Čížek, Tomáš Hübschman, Tomáš Jun, Jan Koller, Václav Koloušek, Štěpán Kučera, David Lafata, Marek Matějovský, Jiří Novotný, Luděk Stracený, Radek Šírl, Vlastimil Vidlička.