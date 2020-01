TOP 50 talentů: záložníci v Itálii, vlasáč z Dukly i tři nadějní gólmani | iSport.cz

POŘADÍ OD 11. DO 20. MÍSTA | Tomáš Kalas, Dominik Mašek, Václav Černý, Martin Graiciar a David Heidenreich, to jsou dosavadní vítězové tradiční ankety TOP 50 teenagerů, jejíž osmý ročník pokračuje v deníku Sport (Další pořadí: pátá desítka>>> , čtvrtá desítka>>> , třetí desítka>>> ). Hlasovali trenéři reprezentací U20, U19, U18, U17 a U16 a kouči všech 16 účastníků I. ligy staršího dorostu (U19). V úvahu přicházeli jen čeští fotbalisté s ročníkem narození 2000 a mladší, vítěz bude znám v pátek.

Vlasatý střední záložník si zklamání ze sestupu Dukly do druhé ligy vynahrazuje v reprezentační dvacítce, za kterou už dokonce i skóroval. „Byl to neskutečný moment, na který jsem dlouho čekal,“ těšilo ho.

19 let záložník Dukla Bilance v I. lize: 7/1

Na jaře sestřelil devatenáctku Sparty v derby hattrickem coby útočník, na podzim se pak v UEFA Youth League přeškolil na pravého beka. Jeho starší bratr David přestoupil v zimě z Dukly do Mladé Boleslavi.

17 let záložník Slavia Bilance v I. lize: 0/0

Bohužel zažil pád ze sta na nulu. Nejprve si loni v létě zachytal poprvé za áčko vítěze Ligy mistrů, jenže pak se zranil – a promarodil celý zbytek roku. Teprve teď se bývalý slávista vrací do tréninku s Reds.

18 let brankář Liverpool Bilance v I. lize: 0/0

17. Jan Hellebrand

17 let

záložník

Zlín

Bilance v I. lize: 0/0

Starší bratr Patrik utekl kvůli dospělému fotbalu ze Zlína do Slovácka, jak to dopadne v jeho případě? „Bavíme se se Zdeňkem Grygerou, ale Patrika už neřešíme, to vůbec,“ uvedl otec Aleš pro idnes.cz.