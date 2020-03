Sportovní KVÍZ: Co víte o šéfovi rozhodčích Jozefu Chovancovi? | iSport.cz

Správné odpovědi a hodnocení

Správné odpovědi

1a (5 bodů)

2a (1 bod)

3c (2 body)

4c (2 body)

5d (5 bodů)

6b (2 body)

7b (2 body)

8c (2 body)

9a (4 body)

10b (4 body)

11a (2 body)

12d (3 body)

13c (3 body)

14b (3 body)

15c (4 body)

16b (3 body)

17a (2 body)

18c (2 body)

19c (2 body)

20d (4 body)

21a (3 body)

22c (3 body)

23b (2 body)

24b (1 bod)

25d (4 body)

Hodnocení kvízu

62 – 70 bodů: Neuvěřitelné! Jste sportovní expert s encyklopedickou pamětí, který by našel uplatnění v nejedné sportovní redakci. Anebo vykuk, který si všechno našel na internetu... Ale to byl jen fór. Jinak jedna z nejnebezpečnějších činností pro vaše přátele je začít se s vámi trumfovat ve znalostech sportovní historie. Tohle se možná dá využít!

53 – 61 bodů: Výborné! O sportu toho víte opravdu hodně. A evidentně ho sledujete pozorně už delší dobu. Uteklo vám jen několik detailů, ale to se dá lehce dohnat. Pokud byste chtěl nastoupit k nám do redakce, rozhodně nejste bez šance.

38 – 52 bodů: Ale dobré to bylo. Sport evidentně patří do vašeho světa. Na druhou stranu úplně do hloubky všechno nejspíš nesledujete. Anebo to byl jen váš slabší den a možná jsme se vám dnes i tématem netrefili úplně do noty. Trochu blbé by jen bylo, pokud je sport vaším jediným koníčkem…

25 – 37 bodů: Nic moc. Kdybychom byli ve škole, učitel by vaše znalosti zhodnotil zhruba následovně: Prolezl jste do dalšího ročníku s odřenýma ušima. Vypadá to, že do testu jste se pustil spíše náhodou a z hodně dlouhé chvíle. O výsledku ale raději nikomu nic neříkejte a zkuste spíš nějaký kvíz o hudbě či filmu.

0 – 24 bodů: Hrůza. Existují jen dvě možnosti a obě pro vás nejsou lichotivé. Ta trochu lepší je, že jste otázky ani odpovědi vůbec nečetl a jen „naslepo“ zakroužkoval možnosti a neměl při tom navíc moc štěstí. Anebo jste se fakt snažil, což je ale ve výsledku snad ještě horší. Znamená to totiž nejen to, že nemáte štěstí, ale navíc jste sportovní analfabet.