Součkovy TOP momenty: týmová euforie i přesun mezi hvězdy | iSport.cz

Odčiněná minela v Evropské lize se Sevillou

Po postupu přes Genk přidělil los Slavii do cesty nejúspěšnější tým Evropské ligy, Sevillu. Dvojzápas odstartoval Součkovou chybou, po níž Španělé rychle vedli. Slavia nakonec vydřela venku remízu 2:2. V domácím památném utkání, které Pražané vyhráli 4:3 po prodloužení, sehrál ale Souček klíčovou roli. Nejprve trefou z penalty v úvodu druhé půle poslal červenobílé do vedení 2:1. Následně přihrál v prodloužení na gól Micka van Burena a u rozhodující trefy to byl rodák z Havlíčkova Brodu, kdo ve skrumáži po trestném kopu pomohl vybojovat na velkém vápně míč, což vedlo až k doslova ušmudlané postupové trefě Ibrahima Traorého.

Senzační remíza! Slavia v Seville dvakrát vyrovnala a veze plichtu 2:2