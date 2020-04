Oslavenec Hrošovský, co o něm nevíte? Spojení se Spartou i s Horváthem | iSport.cz

Své osmadvacáté narozeniny ve středu slaví bývalý dlouholetý plzeňský záložník Patrik Hrošovský. Kreativní tahoun Západočechů působil ve Viktorii deset let, než přestoupil loni v létě do Genku, kde v této sezoně odehrál většinu zápasů v základní sestavě. Pojďme se podívat na pár věcí, které jste možná o Hrošovském ani nevěděli. Co si myslíte o Hrošovského kariéře v Plzni vy a na které jeho momenty vzpomínáte nejvíc? Chybí dnes podle vás Viktorii? Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz.