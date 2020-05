Sport Magazín: Speciál o výchově fotbalistů a dokument Nová generace! | iSport.cz

Jak je na tom dnes český fotbal s výchovou mladých fotbalistů? Je vůbec ještě šance, aby tu někdy v budoucnosti vyrostli noví hráči jako Nedvěd, Čech nebo Rosický? Už dnes v novém vydání Sport Magazínu najdete sérii velkých reportáží a detailní vhled do výchovy českých fotbalistů. Právě tomuto tématu se věnuje i zatím největší projekt v historii iSport TV – třídílná dokumentární série Nová generace, která startuje premiérou na iSport.cz už v pondělí 18. května! Elektronickou verzi deníku Sport s magazínem si můžete pořídit také na iKiosek.cz.

A právě ve Sport Magazínu má Nová generace svou předpremiéru. Dozvíte se, jak se Vladimír Šmicer stal hvězdou Liverpoolu a vyhrál Ligu mistrů, i když pocházel z malé vesničky uprostřed ničeho. V čem byla jeho cesta vypovídající pro celou jeho zlatou generaci hráčů?

Máme dnes podmínky na to, abychom vychovávali lepší hráče? Co dělá Fotbalová asociace České republiky pro to, aby zlepšovala úroveň českého fotbalu, se dozvíte v rozhovoru s novým manažerem rozvoje a kontroly Pavlem Frýbortem.

O tom, jak se vypořádávají čeští hráči s obrovskou konkurencí v zahraniční akademii v Atalantě, mluví otevřeně jeden z největších současných českých talentů, David Heidenreich. A v čem spočívají největší problémy a úkoly do budoucna?