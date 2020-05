Kotrba o výchově talentů v Česku. Řeší kvóty v sestavě pro mladé i trenéry | iSport.cz

Jakým směrem se vyvíjí fotbal a co z toho pro vás vyplývá?

„Fotbal se oproti době před 30 lety strašně proměnil. Když hráč nemá parametry rychlosti na vysoké úrovni, ale i přemýšlení, schopnost měnit a reagovat na proměnné situace, které dneska v tom systému jsou, prostor kolem něj je daleko víc koncentrovaný. Nevím, jestli by se dneska všichni fotbalisté uplatnili. Ale i ti geniální jako Panenka měli čas analyzovat, kde je balon, jak ho zpracuje a kam půjde. Máme systém vybudovaný jistým směrem, ale snažíme se ho vybudovat i směrem k malým klubům. Vytvořil se systém talentované mládeže, v prvních a druhých ligách jsme ho podporovali i finančně, někdy jsme zapomínali na malé kluby.“

A co by mělo být jinak?

„Chtěli jsme nejdřív opravit pyramidu nahoře v tom nejužším. Ale bez toho základu dole to nejde, ale peníze šly především pro vrcholový mládežnický fotbal. Za mě se snažíme podpořit i malý fotbal, aby trenéři v rámci možností měli nějaké podmínky. Doba se změnila i v tom, že dobrovolných trenérů moc není. Ve fotbale ani jinde. Lidé mají problém vyžít, zabývají se tím, aby uživili rodinu, i v těch malých klubech bychom jim nějakou odměnu měli dát. Máme problém v tom, že dostáváme peníze z ministerstva na podporu talentované mládeže vždy na rok. A nikdy nevíme, kolik dostaneme. Byly doby, kdy to bylo hodně, teď máme rok, kdy dostáváme méně. A my potřebujeme stabilitu. Že ty peníze budou třeba garantované na olympijský cyklus. Když máte kolísavost, dopadne to tak, že nikdy nemůžete vybudovat kvalitní trenéry. To heslo nejlepší trenéři v mládeži už za komunismu bylo nesmysl, protože nejlepší trenéři se chtěli dostat do seniorského sportu. Nejde o nejlepší trenéry, ale vytrvalce, kteří mají určitou úroveň vlastností a chtějí pracovat na dobrovolné fázi. Pro mě jsou to cennější lidi než třeba my, kteří jsme byli placeni v profesionálním fotbale. Oni udělají spoustu práce za minimum peněz, což by profesionální trenéři nechtěli dělat.“

Na EURO 2004 bylo hodně hráčů z vesnic. Jde z vesnic vybudovat velkou základnu?

„Za mě nějaká podpora musí být vždy tomuto základnímu systému. Když zafunguje základní tělesná výchova a bude opravdu fungovat, děti se tam budou smysluplně hýbat, bude je to bavit, věřte tomu, že v téhle chvíli uděláme dost práce. Přirozená cesta je malý klub, větší klub a když na to máte, tak největší klub jako Sparta, Slavia, Ostrava… Pyramida je jasná a vy potřebujete v určitém věku lepší soutěž, možná více početní tréninky, které vám na malém městě nemůžou dát.

Pojďme obecně ke kvalitě českých trenérů. V první lize vidíme málo nových tváří. Vidíte budoucnost pro mladé trenéry?

„Nesouhlasím. Začal jsem trénovat v první a druhé lize, když mi bylo 30 let. Šli jsme s tou partou okolo Poborského, znali jsme se. Kdyby se tohle nestalo, jsme dodnes třeba u žáků a dělám fotbal s radostí, ale na jiné úrovni. No a k vaší otázce. Máte tady Davida Holoubka, Luboš Kozel, trenér okolo 40 let pro první ligu je pro mě mladý trenér. Máme spoustu mladých nadaných trenérů, pro mě mladý trenér je i trenér Slavie. Musel projít mládežnickýma soutěžema a v první lize je teprve pět let.

Ale je tu taková prostupnost trenérů z mládeže do seniorského fotbalu jako v zahraničí?

„Úplně jsem si nikdy nedělal takové sledování, ale myslím, že trénovat v první lize není jenom o mládí nebo o zásluhách. Musíte být prověřený, vědět stejně jako hráči, kterého posadíte do první ligy, že máte zkušenosti, jste odolný. Když já jsem začínal a dělal jsem si všechno sám a měl jsem jednoho kolegu, a když jsem přišel do Chebu a měl trenéra brankářů, dívali se na mě jako na lenocha. Dneska řídíte tým lidí, styl práce trenéra je úplně jiný. Musíte hledat typy, kteří umí spolupracovat, komunikovat, umí i pochválit. Trenér musí mít jiné schopnosti ta erudice je to nejdůležitější.“

Byl výzkum, že česká liga patří k nejstarším v Evropě, teď se to mění, mluví se o kvótách, mluví se o nahrazení vojenských klubů jako byla Dukla… Dokážete si představit kvóty?

„Není ostuda někdy udělat špatný krok, ale ostuda je špatný krok nenapravit. Juniorskou ligu jsme nechali existovat moc dlouho. Není ostuda, že jsme ji zkusili. Lidi, kteří je zaváděli, měli nejčistší myšlenky, funkcionáři k romu přilepili tolik přílepků, že jsme z toho udělali paskvil.“

Co s tím?

„Jirka Němec (bývalý kapitán reprezentace - pozn. rd.) je nějaký ročník a přesně v době, kdy končil dorostenecký věk, se zavedl institut povinného mladíka ve druhé lize. Jirka měl tenkrát štěstí, že Honza Samec se předtím zranil, tak Jirka dostal šanci a od té doby už hrál stabilně. Kdyby tenhle statut nebyl, nevím, jestli by mu trenér šanci dal. My jsme měli svoje mužstvo daný, hráli starší hráči a nebyl důvod to měnit. Hráli jsme dobře a do první ligy jsme nechvátali. Tak proč by si trenér dělal potíže.

Jaká je tedy aktuální situace v Česku?

„Když tu byl ještě Luboš Kozel, sehnali jsme materiály, kolik mladých hráčů hraje a situace je tristní. Nebýt Hložka ve Spartě, jsme úplně na dně. Teď se musí vyjádřit kluby, jestli kvóty chtějí nebo ne. Dostali jsme letos méně peněz a rozdělujeme jich méně pro akademie a tyhle složky. Nebudeme si moct říct, když nám postavíte hráče do 20 let, dostanete určitou částku ze svazu. Ale všichni cítíme, že tahle cesta je správná, protože když třeba Luboš Kozel hrál první část kvalifikace v Opavě, hráli jsme proti Norům a jejich šest hráčů hraje seniorskou soutěž. Dokonce Rakušané jdou v 18 letechvšichni do mužů. Dělají všichni kroky pro to, aby co nejrychleji se dostali do seniorského fotbalu a my to juniorskou ligou zpomalili.“

Projde to?

„Je tu podpora lidí, s kterými to projednávám. Plíšek, Psotka, Hřebík, všichni jsme za tím. Samozřejmě u první ligy, když hrajete o evropské poháry tam, je to složité, tam to asi nemůžeme nařizovat. Ale od druhé ligy dolů, tam by to šlo. Když tam dají svého hráče, mají šance ho zpeněžit. My někdy říkáme.. No ten mladej na to nemá. Říkejme to, ale až když mu dáme šanci. Jestli tu šanci využije, to už je na tom hráči.“

V jaké zemi se inspirujete nejvíc?

„To jsem nikdy nedělal, ani moji kolegové se nesoustředí jen na jednu zemi, snažíme se mít vzhled v celé Evropě i dál, abychom informace získali a vybíráme ty, které dokážeme implementovat sem. To nejde naroubovat všechno, co jde v jiném státě s tím, že to bude fungovat i u nás.“

Od koho tedy máte nejvíc podnětů?

„Dneska jsou nejlepší Belgičané, Španělé, ti vymyslí tiki-taka a přemýšlí o tom, že soupeři nepůjčí míč. Naše doména je v tom, že umíme držet balon. My bychom si měli umět ocenit, to co na nás je nejcennější a to podporovat a zlepšovat další stránky. Když budu mít jednotlivce a bude levák a já ho za každou cenu budu učit pravou, levou zapomene a pravou na to stejně nedosáhne. I Robben má jednu fantastickou kličku…. Já říkám trenérům: snažte se ukázat spoustu fint hráčům a věcem a nechte je, ať si vyberou, k čemu mají poměr. Ale aby to nacvičili tak, aby to dělali dokonale.“

Jaký největší úkol si dáváte do budoucna?

„To, co jsem říkal na začátku. My stavíme dům od prvního patra. Potřebujeme zase vrátit potřebu pohybu a to školní sportování do škol zpátky, případně k rodičům do šesti let. To bych chtěl, bez toho to nejde. Náš úkol je také zlepšit systém vzdělávání trenérů. Taky cítíme, že je potřeba to zlepšit. Nejen přinést informace, ale aby trenéři měli šanci se učit, byť někde třeba něco zkazí.“

