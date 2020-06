Vácha ukázal, co má v tašce na fotbal. Vložky do bot i pomůcky na masáž | iSport.cz

2013. Přestup do Sparty. Lukáš Vácha s členem vedení Sparty Jakubem Otavou a manažerem Zdeňkem Nehodou. • Archiv deníku Sport

Díky iSport LIFE jste měli možnost nahlédnout do sportovní tašky světové jedničky v deblu Barbory Strýcové nebo zblízka vidět výstroj nejlepšího českého fleretisty Alexandera Choupenitche . Tentokrát nám své tréninkové vybavení ukázal Lukáš Vácha. Zjistěte, v čem fotbalista Sparty trénuje, jaké kopačky preferuje a proč se mezi fotbalisty vžil zvyk stříhat si štulpny.



1. Kopačky

„Sparta má aktuálně smlouvu se společností Nike. Tu jsem měl dříve taky, takže jsem na jejich kopačky zvyklý. Dlouhou dobu jsem hrál v modelu ze syntetiky, teď mám kožené kopačky. Jsou daleko odolnější a opravdu pohodlné. Kůže se po čase vždy trochu roztáhne, povolí a díky tomu bota dobře padne i mně, který má trochu širší nohu. Syntetické materiály takovou vlastnost nemají."

2. Vložky do bot

„Používám speciální ortopedické vložky do bot. Mám je vytvořené na míru tak, aby přesně vyhovovaly mým nohám. I když nejsou vidět, mám je pokaždé, když vcházím na hřiště. Kromě kopaček je nosím třeba i do běžeckých bot."

3. Ponožky

„V dnešní době si spousta hráčů stříhá štulpny, a to z toho důvodu, že ty nové neohrané v kopačce nepříjemně kloužou a dělají se nám kvůli tomu puchýře. Aby bylo pohodlí pro nohy co největší, začali si hráči štulpny zkracovat a brát si pod ně vlastní ponožky. Tak to dělám i já. Používám ponožky, které mají upravený povrch tak, aby v botě vůbec neklouzaly a byly opravdu komfortní. S nimi jsem moc spokojený a nosívám je na tréninky i zápasy."

4. DuoBall

„Tahle věc, která tvarem připomíná burák, je masážní pomůcka. Používám ji na spodní část zad, na vršek i na krční páteř. Je to skvělá věc, s kterou pracuji opravdu často, a to především po tréninku."

5. Boty na běhání

„Při tréninku nejsme jen na hřišti, ale chodíváme i běhat nebo do posilovny. Z tohoto důvodu tu mám kromě kopaček i boty na běhání, které nosívám na tréninky mimo hřiště."

6. Pantofle

„V těchto botách trávím nejvíce času před tréninkem a po tréninku. Pohybuju se v nich, než vcházím do posilovny nebo na hřiště. Chodím v nich taky do sprchy, když jdu k fyzioterapeutovi nebo na masáž."

7. Bederní pás

„Dřív jsem míval problémy se zády. Abych jim předcházel, nosívám na tréninky bederní pás. Díky němu vás při fotbale neprofoukne a záda máte pořád v teple, i když je chladněji nebo je věrné počasí. Často si ho brávám ale třeba i do posilovny."

8. Hygienická taštička

„Hygienická taštička je jediná věc, kterou mám pořád u sebe a brávám si ji na tréninky vždy z domu. Zbytek věcí mám nachystaný v šatně a nevozím je každý den s sebou. Nosím v ní třeba věci na pedikúru, náplasti na nohy, masti, sprchový gel, voňavku… Ale taky veškeré prášky a vitaminy."

9. Blackroll

„Tento černý válec používám před tréninkem, ale i po něm, když mám bolesti nohou. Stačí si s tím párkrát projet místo, které potřebujete rozmasírovat."