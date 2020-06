Legendární kouč, filozof i fotbalový „Plzák“. TOP hlášky jubilanta Škorpila | iSport.cz

Alois Fábera z filmového trháku Pupendo by jistě poznamenal: „Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.“ A my taky!

Jak se do fotbalových hlášek dostane i Dobruška aneb v dramatickém životě trenéra opravdu není nouze o překvapení. To se při přestupech někdy nestačíte ani… pomodlit.

„Všechno se má dělat pořádně. Když koučuju, tak koučuju. Když souložím, tak souložím.“

Zkušený a moudrý trenér byl vyhlášený perfekcionista. Ověřovat to u blízkých, ale nejmenovaných zdrojů to nebudeme, ale rozhodně platí: Tak je to správné, tak to má být!