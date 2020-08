Bolf naskočil za Vigantice: Bary si to přál. Kvůli zranění po chvíli střídal | iSport.cz

Co se vám stalo?

„Píchlo mě v úponu. Asi únava materiálu. Přehnal jsem to. V pondělí byl náročný trénink, měl jsem chuť. V úterý jsem si byl zahrát tenis. Ve čtvrtek jsme měli předzápasový trénink, trošku delší. I když já jsem samozřejmě něco vynechával. Urputné horko dělá svoje. Asi ten nahoře řekl, že to stačí.“

Definitivně?

„Uvidíme. Od začátku už asi chodit nebudu. Říkal jsem, že když bude kluků málo, rád pomůžu. Třeba na posledních deset patnáct minut.“

Proti Juřince jste naskočil hlavně kvůli Barošovi, že?

„Je to tak. Přišlo hodně lidí a Bary si sám přál, abych hrál. Chtěli jsme zavzpomínat na mladé časy. Zahrál jsem si osm minut. (usměje se hořce) Člověka to mrzí, aspoň poločas jsem mohl vydržet.“

Bylo vidět, že je slavný útočník pořád někde jinde než amatéři, co?

„Určitě. Ještě dnes má Bary furt na první a minimálně druhou ligu. Hlavní je ale zdraví. Rozhodně to nebyl jeho jediný zápas za Vigantice. Říkal, že hrávat chce. Když bude zdravý, pět šest zápasů za podzim dá. Je to pro něj srdeční záležitost, v týmu je dobrá parta. Tak proč by se člověk nezpotil?“

Blízko byl také start dalšího vigantického rodáka Radima Kučery. Kvůli bolavému kolenu to nevyšlo…

„Svrběly ho nohy. Chtěl hrát, ale nešlo to. Já jsem jakžtakž mohl, bohužel pak nevydržel úpon. Už je mi šestačtyřicet, jsem pomalý. V osobních soubojích jsem pozdě. Zkušeností si sice pomůžu, ale musí hrát mladí. Jsou šikovní.“