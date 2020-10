Vízek: Žalovat Berbra nebudu. Zmínil možného lídra i Chovancova nástupce

V roce 2015 označil Ladislav Vízek funkcionáře Romana Berbra za zlo fotbalu a připomněl jeho minulost ve Státní bezpečnosti. Přišla žaloba – Berbr po Vízkovi požadoval omluvu a sto tisíc korun. Nyní uběhlo pět let a všechno je jinak - místopředsedu Fotbalové asociace, který je jedním z obviněných v kauze ovlivňování fotbalových zápasů, poslal soud do vazby. „Je to obrovská ostuda,“ říká Vízek v rozhovoru pro iSport TV. Zároveň naznačil, koho by si představoval v čele českého fotbalu a kdo by ve funkci předsedy komise rozhodčích mohl nahradit Jozefa Chovance.

„Ten člověk mě žaloval za něco, za co ho teď vyšetřují. Já neměl důkazy, ale doufám a myslím, že se to stane, že to komando, které ho dva roky sledovalo, důkazy, co já nemůžu předložit, předloží, a dodatečně se mi omluví a řekne Láďo, měl jsi pravdu,“ vyjádřil se někdejší fotbalový reprezentant a střelec Dukly Praha.

Odvetu u soudů ale neplánuje. „Uvažuju o tom, ale budu lepší než on. Nebudu dehonestovaný, nebude mě to vadit a nebudu na něm chtít sto tisíc, tak jako on to chtěl na mě, nebudu chtít omluvu ve všech denících za to, že jsem ho takhle nařknul. Nebudu po něm chtít nic. Jen kdyby mě slíbil, že už se nikdy nevrátí ve fotbalu, to by pro mě bylo víc, než těch sto tisíc a všechny omluvy,“ vzkázal Vízek do kamery iSport TV.

Vízek si myslí, že by na základě fotbalové kauzy mělo odstoupit kompletní vedení FAČR. „Všichni tam byli dosazení Berbrem. Hlava se chobotnici usekla, ale jsou tam ještě chapadla. Malík (současný předseda FAČR) přiznal, že všichni jsou vinní, tak by měli všichni dobrovolně skončit. Bylo by to pro náš fotbal opravdu nejlepší,“ řekl a pokračoval o tom, kdo by mohl uvolněná místa zaujmout.

„Vykrystalizuje se nějaký vůdce, který by to mohl dát do pořádu, i když to bude nesmírně těžké. Musí se to čistit odspodu, tam on má nejvíc delegátů, kteří ho poslouchali jako ovce. Vím, že se už objevují jména jako Rudolf Řepka (bývalý generální sekretář), který je čestný a za kterým hodně lidí stojí. Byl bych docela pro restart Ivana Haška, ale ten to nechce dělat.“

Vyřešit se musí i post šéfa komise rozhodčích, kde skončil Jozef Chovanec a celá komise bude třeba sestavit znovu. „Třeba Radek Příhoda (bývalý rozhodčí) je exemplární případ, nevycházel s ním (s Berbrem), je rozumný. U rozhodčích by měl být nejpoctivější z nejpocitvějščch, Příhoda to dejme tomu splňuje, není to úplně špatné jméno,“ dodal Vízek.

Přiznal, že změna k lepšímu na funkcionářském poli potrvá v českém prostředí dlouho. „Myslím, že čestného fotbalu se u nás už nedožiju, na to už jsem dost starý. Ale přál bych si, a ta šance tady teď je, aby se to změnilo,“ přál si Vízek.

