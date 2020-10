Damková v kauze Berbr obviněná není, ale nečekanou roli v ní má její matka

Sedm let byla členkou výkonného výboru asociace, druhý čtyřletý mandát už nedokončí. Dagmar Damková ve středu krátce po poledni rezignovala na své pozice uvnitř hnutí. Šlo o předvídatelnou reakci. Její manžel Roman Berbr je totiž hlavním aktérem rozsáhlé korupční kauzy, která od pátku tvrdě dosedla na český fotbal.

Damková není obviněná. V kauze její jméno – ve spojitosti s korupcí a zapojením do sázek na fotbalová utkání – dosud nijak nefiguruje. Přesto jistá Damková může hrát v celém vyšetřování určitou roli. Matka bývalé rozhodčí je dle zjištění deníku Sport osobní účetní Romana Rogoze, sportovního ředitele Vyšehradu, jednoho ze čtyř obviněných, na které je uvalena vazba. Též má údajně mít v gesci účetnictví Plzeňského krajského fotbalového svazu. A tomu předsedal, a prý i odsud vyváděl peníze, Roman Berbr…

V době jeho funkcionářského vzestupu byla Damková předsedkyní komise rozhodčích. Tohle spojení z logiky věci vždy dráždilo. Paradoxně v roce 2012, kdy byla šéfkou rozhodčích, musela čelit podezřením, že albánská sázkařská mafie ovládá českou nejvyšší soutěž až po dorostenecké ligy. „Tyhle mafie, to je celosvětový problém,“ vyjádřila se v té době v obšírném rozhovoru pro Sport.

Tehdejší vedení svazu v čele s Miroslavem Peltou, momentálně obžalovaným v případu údajných machinací se státními dotacemi, proklamovalo vyčistění prostředí. „Otázka je, jestli to vymýtitelné je, jestli na to máme sílu… Už jenom to slovo mafie zní šíleně,“ podotkla Damková.

O osm let později byl její manžel zatčen mimo jiné pro zapojení do zločinecké organizované skupiny ovlivňující výsledky fotbalových duelů…

Damková po rezignaci na funkce v českém fotbale zůstává členkou komise rozhodčích mezinárodních federací UEFA a FIFA. Co další závažná událost znamená pro vývoj na úrovni FAČR?

Malík svolává opětovné jednání výkonného výboru. „Situací se bude zabývat výkonný výbor, který je svolaný na příští týden. Ten bude jako kolektivní orgán, který rozhoduje o zásadních otázkách asociace, řešit také možnost případného svolání mimořádné valné hromady FAČR a otázku jejího uskutečnění,“ pronesl.

Řádná valná hromada má dle itineráře proběhnout na jaře.