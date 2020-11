Maradona po operaci: zmatený kvůli abstinenci, čeká ho odvykací kúra

Diego Maradona se k otcovství veřejně přiznal až v roce 2016, kdy jeho synovi bylo téměř 30 let • Profimedia.cz

„Domníváme se, že musí podstoupit odvykací léčbu. Bude to pár dnů trvat,“ uvedl Luque, jenž je zároveň neurochirurg a Maradonu v úterý operoval.

Novinářům dnes Luque řekl, že Maradonu museli kvůli abstinenčním příznakům lékaři utlumit léky. „Je pod sedativy, které by měly pomoci ulehčit proces abstinenčních příznaků. S Diegem je to opravdu hodně těžké. To si ani neumíte představit. Snažíme se být silnější než on,“ uvedl Luque a dodal, že Maradonu musejí v nemocnici držet proti jeho vůli. „Chce odejít, ale zůstane. Tohle je jeden z těch okamžiků, kdy se Diegovi musí říct ne,“ dodal lékař.

Mistr světa z roku 1986 má za sebou dlouhou historii závislosti na drogách a alkoholu. „Co se týče kokainu, je Diego naprosto čistý. Ale s alkoholem mívá recidivy,“ řekl Luque v červnu.

Pár hodin před tím, než hovořil o nutnosti odvykací kúry, si přitom Luque pochvaloval, jak dobře se Maradona po odstranění krevní sraženiny z mozku zotavuje. Mínil, že by mohl být brzy z nemocnice propuštěn.

„Diego žertoval, dělal vtipy. Jsem nadšený, jsem šťastný, že ho vidím v takovém stavu,“ řekl Luque novinářům ve středu. Maradonu operoval poté, co u něj vyšetření v nemocnici odhalila subdurální hematom. Podle lékaře nemá bývalý hráč Neapole, Barcelony či Bocy Juniors žádné neurologické poškození.

Maradona oslavil minulý pátek 60. narozeniny. Při krátké ceremonii na stadionu týmu Gimnasia y Esgrima v La Plata, který od loňského září trénuje, působil nemocně a unaveně a ani nezůstal na zápas. V pondělí byl přijat na kliniku Ipensa v La Plata kvůli tomu, že byl dehydrovaný, zesláblý a chudokrevný. V nemocnici měl původně zůstat jen tři dny na pozorování, ale poté, co vyšetření odhalilo hematom v mozku, podrobil se akutní operaci.

Maradona strávil v minulých letech v nemocnicích hodně času, často v důsledku svého bouřlivého životního stylu, který ho provázel už od dob aktivní kariéry. V roce 2004 byl například v nemocnici se srdečními a respiračními problémy souvisejícími s užíváním kokainu. Později se dvojnásobný mistr italské ligy s Neapolí podrobil odvykacím kúrám kvůli závislosti na drogách a alkoholu. Loni v lednu byl hospitalizován s vnitřním krvácením do břicha.