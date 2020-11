Součkův dres pomůže bojovnici s rakovinou. Zapojují se i bossové Slavie

Slovo dalo slovo a odstartovala akce pro dobrou věc. Jiří Sodoma, odchovanec Slavie, v jejímž dresu nastoupil do dvou ligových duelů, se rozhodl pomoci pětileté Rozárce, která bojuje s rakovinou. A to dražbou podepsaného dresu Tomáše Součka, ve kterém jeho bývalý spoluhráč skóroval za West Ham proti Watfordu. Pozitivní reakce v podobě nabídek přišla okamžitě. Zapojit se můžete i vy, třeba jako šéfové fotbalové a futsalové Slavie Jaroslav Tvrdík a Daniel Kolman.

„Po dohodě s mým kamarádem Tomášem Součkem jsem se rozhodl dát do aukce dres, který mi věnoval po zápase s Watfordem, ve kterém dokonce skóroval. Dres je podepsaný a vyvolávací cena je 5000,- Kč. Veškerý výtěžek půjde Rozárce na boj s rakovinou,“ uveřejnil ve čtvrtek večer Jiří Sodoma na svém Twitteru.

„Ahoj, jmenuju se Rozárka, je mi 5 let a už rok bojuju s rakovinou střev a metastázemi na plicích. Mám za sebou operace i chemoterapie, bojuju a věřím, že vše dobře dopadne,“ přidal vzápětí odchovanec Slavie, mistr Evropy v malém fotbale z roku 2018 a v současné době hráč divizního Kolína další příspěvek.

Jeho dobrý záměr vyvolal okamžitě vlnu nabídek. Zapojují se i známá jména, například šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík, jehož nabídka postupně vyšplhala na 40 tisíc korun, a nemusí být finální. Ještě výše totiž přihodil šéf futsalové Slavie a předseda ligového grémia Daniel Kolman, jehož nabídka zatím činí 45 tisíc korun a v pátek ráno v 10 hodin byla tou nejvyšší.

Boj „slávistických bossů“ sledoval pozorně také Tomáš Syrovátka, místopředseda představenstva celku z Edenu. V hlavě už střádá jasný plán. „Jen přihazujte pánové, je to na dobrou věc. Stejně to oběma sbalím do Slavia Museum,“ napsal.

„My to s Danem Kolmanem chápeme hlavně jako výzvu pro největšího srdcaře. Těšili jsme se, až se probudíš a začneš přihazovat,“ popíchnul Tvrdík Syrovátku.

Šéfa fotbalové Slavie vznešený počin velmi zaujal. „Souhlasím, rád bych peníze poslal, i když dres nedokážu vydražit,“ přidal se Tvrdík pod tweet Tomáše Erbena, který vznesl dotaz, zda je možné přispět i ve chvíli, když by s předsedou boj o dres prohrál.

Do aukce pro dobrou věc se můžete zapojit i vy, a to konkrétně na Twitteru Jiřího Sodomy, a to do středy 25. listopadu do 22 hodin.

Nejde o jedinou možnost, jak pětileté bojovnici lze pomoci. 28. a 29. listopadu by od 8 do 19 hodin měl proběhnout v areálu Sparty Kolín Vánoční trh pro Rozárku, kde bude možné zakoupit nejen vánoční dekorace či adventní věnce. I odtud poputuje kompletní výtěžek na léčbu Rozárky.