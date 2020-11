Siegl o životě po kariéře: Znáte autodopravu Siegl? Tak ta není moje

Když v roce 2006 ukončil kariéru jako hráč v Mostě, přesídlil Siegl opět do Sparty, ovšem jako asistent trenéra Michala Bílka. Kromě Letné zkusil angažmá také ve Slovanu Bratislava. A dnes…? Není rentiér, jak by si někdo mohl myslet… „Víte, jak po Praze jezdí autodoprava Siegl? Tak to není moje,“ směje se někdejší vyhlášený kanonýr. Rád by se znovu vrátil k trénování. „Chybí mi kabina a kontakt s hráči,“ podotýká.

Jak je na tom s dalšími aktivitami? „Měl jsem penzion v Krušných horách u nás v Abertamech. A pak také mám svůj tým, objíždíme zemi a rozdáváme radost fotbalem,“ řekl Siegl s tím, že během léta dají i třicet zápasů.

Pro fanoušky je nejviditelnější jako televizní expert při ligových přenosech na O2 TV Sport. „Jsem tak dál u fotbalu, musím si držet přehled. Pak ale slyšíš: Mluví proti Spartě, je zapšklý. Jenže já už tam nejsem deset let…,“ vysvětluje.