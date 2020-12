Lékař: Maradonova (†60) smrt jako sebevražda. Pokusil se o ni už dříve

I v Neapoli probíhá loučení s legendárním Diegem Maradonou, který ve středu ve věku 60 let zemřel • Twitter

Fanoušci dávají sbohem legendárnímu Diegu Maradonovi, který ve věku 60 let zemřel po srdečním selhání • Reuters

Paolo Rossi (vlevo) a Diego Maradona během utkání mistrovství světa. Obě legendy odešly na konci roku 2020 do fotbalového nebe • profimedia.cz

Jeho smrt zasáhla celý fotbalový svět. Legendární Diego Maradona zemřel ve věku 60 let 25. listopadu tohoto roku. A to na infarkt. Bývalý lékař argentinské modly to však vidí jinak. Úmrtí bývalého hráče Neapole či Barcelony považuje za určitý typ sebevraždy. Dokonce prozradil, že se o ni dříve Maradona pokusil.