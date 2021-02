Legendární Masopust: mistr slalomů, spasitel Zbrojovky i gentleman

A ještě jednou Ota Pavel, jenž o Masopustovi básnil: „Na hřišti měl nejraději chvíli, kdy bariéry pulsovaly vzrušením. Cítil, jak je klidný, vedl míč a radoval se, když si ho mohl stáhnout, pohrát si s nervy tisíců a držet je v napětí.“ Patřil k romantikům, kteří z fotbalu dělali umění. Fanoušky dokázal pobavit třeba mazaným slalomem. V New Yorku udělal komparz z obrany Pelého Santosu a v reprezentačním přáteláku přešel přes čtyři Rakušany i brankáře. Škoda, že svůj kumšt nemohl častěji ukazovat v cizině. Pravidelně zdobil výběry Evropy a světa, ale natrvalo z Dukly odešel až v sedmatřiceti, protože trenér Bohumil Musil potřeboval mazáka do mladé party. Dva roky byl hrajícím trenérem belgického Molenbeeku, kterému pomohl z druhé ligy do první, po návratu domů odmítl Žilinu a vzkázal: „Od zítřka nečaruju.“

Today marks the 90th anniversary of the birth of legendary Josef Masopust.



The World Cup runner-up with Czechoslovakia and the Ballon d’Or winner in 1962 passed away in 2015 at the age of 84. pic.twitter.com/sXjI8zGn2H