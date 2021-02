Stašková v Juventusu: Dva góly za deset minut a první rozhovor italsky!

Ačkoliv se výsledek 5:0 zdá jako snadná záležitost, první souboj dvojutkání nebyl ani zdaleka tak jednoznačný. Skončil totiž přestřelkou 5:4. Fotbalistky Juventusu však postup dokázaly stvrdit drtivým vítězstvím v odvetě.

Dvacetiletá Stašková v ní přitom naskočila až v úvodu druhého poločasu. A dvěma zásahy v 80. a 89. minutě završila kanonádu domácích. V probíhajícím poháru tak ve třech zápasech slavila už pátý gól.

„Jsem ráda, že jsem dostala příležitost naskočit do druhého poločasu. Na hřiště jsem šla s tím, že se chci prosadit a do všeho půjdu naplno. To se mi podařilo a ukázala jsem, že mohu patřit do základní sestavy,“ pochvalovala si znojemská rodačka pro web ženského fotbalu. „Jsem moc ráda, že jsem se opět gólově prosadila za Juventus, to mě moc těší,“ radovala se.

Za sebou už v tu chvíli měla první rozhovor v italštině, jenž vyšel den před utkáním.

„Zpočátku jsem v Juve byla trošku nervózní, jelikož jsem neznala jazyk ani tým. Ale teď se cítím skvěle,“ usmívala se do kamery klubové televize. „S týmem vycházím skvěle a na hřišti je to znát. Celé mé působení v Juventusu je úžasné, jde o velký klub. Každý sní o tom, aby tady mohl být,“ rozplývala se v krátkém videu.

Stašková přestoupila do Juventusu v červenci 2019 z pražské Sparty. Jako nejlepší ligová střelkyně a česká talentka roku ženského fotbalu.