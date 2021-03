Poborský šéfem FAČR? Fevoluce i Čistý fotbal si drží odstup, mají obavy

Boj za očistu českého fotbalu je v plném proudu. Své kroky provádí už několik měsíců hnutí Fotbalová evoluce, jejíž hlavní tváří je bývalý reprezentant a vítěz Ligy mistrů Vladimír Šmicer. Do kolotoče vložil z jiné strany svá bedra Karel Poborský, který oznámil, že se bude ucházet o post předsedy FAČR. „Očekávali jsme to. Pro nás se tím nic nemění,“ uvedla ve svém prohlášení Fevoluce, která se s Poborským v několika bodech rozchází. Byť jejich záměr je shodný, vrátit českému fotbalu lesk a dostat z něho temný mrak Romana Berbra a jeho „posluhovačů“. Odstup je cítit i z iniciativy Čistý fotbal.

O své kandidatuře na post nejvyššího muže Fotbalové asociace ČR začal uvažovat ve chvíli, kdy policie zadržela Romana Berbra. Poprvé ji Karel Poborský veřejně naznačil v pořadu iSport.cz Karlos Show. Oficiální oznámení přišlo 11. března. „Nabyl jsem pocit, že mám důvěru mezi okresy a kraji,“ pronesl v prvním rozhovoru autor legendárního dloubáku z EURO 1996.

Oznámení však nestačí, coby kandidáta ho musí někdo navrhnout. Na dotaz, kdo za ním stojí, však Poborský odpověděl nekonkrétně. „S tímhle bych počkal. Kdybych podporu neviděl, tak bych do tohoto zápasu nešel. Cítím ji obrovskou a naprosto reálnou,“ řekl.

Jeho cílem je, aby z FAČR byla servisní, zastřešující, otevřená a transparentní organizace, která bude mít důvěru veřejnosti. „Musíme být na fotbal hrdí,“ hlásil Poborský, který apeluje zejména na vzdělávání trenérů a rozhodčích.

Poborský už má představu i o tom, koho by chtěl mít k ruce, konkrétní ale nebyl. „Omlouvám se, ale o svých spolupracovnících zatím mluvit nebudu. Na to je brzo,“ odvětil.

A právě to je jedna z věcí, na níž zareagovala Fevoluce. „Na asociaci je celá řada lidí, kteří tam odvádějí skvělou práci. Přesto fungování lidí ve výkonných funkcích i managementu FAČR a např. i Středočeského kraje je třeba rozumným způsobem vyhodnotit a posléze nastavit tak, aby se fotbal stal skutečně transparentním a důvěryhodným,“ uvedla ve svém prohlášení.

Zřejmě šlo i o reakci na fakt, že Poborský podpořil ve sledovaných volbách v Berouně Václava Kudrnu, který stál proti kandidátovi Fevoluce. „Podpořil jsem ho proto, že to je jeden z mých nejbližších spolupracovníků na FAČR. Vím, jak pracuje, jaký má charakter, že je apolitický. S takovými lidmi se chci spojovat,“ objasnil Poborský s tím, že podpora tohoto kandidáta nebyla směřována proti Fevoluci.

K vzájemné komunikaci mezi hnutím a Poborským zatím nedošlo. „Ačkoliv Karel ve svých vyjádřeních zmiňuje přínos Fotbalové evoluce, zatím se s námi o principech, které zastáváme, nebavil a jen naznačil ty své. Je otázkou, zda se nerozcházíme v cestě a vnímání toho, co ozdravení fotbalu vlastně znamená,“ obává se Fevoluce. K schůzce Šmicera s Poborským by ale mohlo dojít už tento pátek.

Svůj postoj k Poborskému nastínila také iniciativa Čistý fotbal, která sdružuje kluby, které chtějí fotbal bez korupce. Ta sice přivítala, že se zapojila další osobnost historie českého kopané, nicméně v něm nevidí ideálního kandidáta.

„Více by se hodil člověk, který má větší zkušenosti s každodenním chodem fotbalové asociace. Karel Poborský byl skvělým fotbalistou, dozajista by tedy byl slušivou tváří českého fotbalu, ale v manažerské pozici ještě neprokázal své dovednosti a z tohoto pohledu by šlo o velký krok do neznáma. Naše kopaná však nemá čas na experimenty a plané naděje. Karel Poborský by měl nejprve nasbírat manažerské zkušenosti a teprve potom se ucházet o nejvyšší fotbalovou funkci v republice. Navíc nic nenasvědčuje tomu, že by právě tento kandidát stál o skutečnou reformu poměrů ve FAČR,“ napsal v prohlášení Čistý fotbal.