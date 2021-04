Elita vydírá Evropu: Klíčová role Manchesteru i lži šéfa Juventusu

Z neděle na pondělí a pak během celého včerejšího dne pulzoval fotbalový svět obrovskými emocemi. Stačilo, aby dvanáctka bohatých klubů řekla: zakládáme Super League, takřka uzavřené společenství, za které Liverpoolu a spol. slíbila finanční společnost JP Morgan 3,5 miliardy eur ročně, v přepočtu téměř sto miliard korun.

Tyhle pohádkové peníze si mezi sebe bude dělit především tato společnost: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, Juventus Turín, Inter Milán a AC Milán. Zakládající členové. Pro každého je to tedy přibližně 300 milionů eur, tedy asi osm miliard korun ročně. To je víc než čtyřikrát tolik, co si průměrně vydělají vítězové každého ročníku Ligy mistrů.

A ohromující je i délka kontraktu – Super League se má hrát minimálně příštích 23 let.

Nikdo z elitní dvanáctky by nemohl sestoupit, každý by měl garantované místo. Formát by vypadal tak, že by volných bylo jen dalších osm míst, celá dvacítka by se rozdělila na dvě skupiny po deseti a nejlepší týmy by postupovaly do jarní vyřazovací části.

Prostě společenství, do kterého by určitá část Evropy měla zapovězeno proniknout, zatímco zakládající dvanáctka by si vesele „frčela“ sezonu co sezonu. A jak během pondělí vycházelo najevo, zbytek Evropy tenhle nápad naprosto důrazně odmítá. Dokonce i fanoušci „vyvolených“…

„Hanba vám!“ vyvěsili fanoušci Liverpoolu na bránu proti svému klubu jednoznačný transparent.

V celém případu hrají jednu z nejdůležitějších rolí United. Cestu k miliardám od společnosti JP Morgan prý vyšlapal právě klubový ředitel Ed Woodward, který pro investiční skupinu pracoval mezi lety 1999 a 2005 jako manažer akvizic.

„Byl jsem právníkem se specializací na trestní právo, ale v životě jsem neviděl nic takového,“ vypálil ostře na kongresu UEFA ve švýcarském Montreaux Aleksandr Čeferin, předseda evropské asociace vůči Woodwardovi, kterého obviňoval, že při vzájemné komunikaci mu nejdřív šéf United sliboval podporu nového formátu Ligy mistrů.

Tu má podle pondělního znění hrát od sezony 2024/2025 36 týmů, o čtyři víc než dosud, základní fáze už nebude dělena na skupiny, ale jako na celou jednu ligu, v níž každý účastník odehraje minimálně deset utkání. Nejlepších osm týmů se kvalifikuje do vyřazovací fáze. Mužstva na deváté až 24. příčce se utkají v play off na dva zápasy o zbývajících osm pozic v jarním osmifinále.

Jenže tenhle model zastiňuje zběsilé dění kolem Super League.

Stejně to měl Čeferin i s prezidentem Juventusu Andreou Agnellim. „Nikdy jsem neviděl člověka, který by tolikrát lhal a tak vytrvale. Nevěděli jsme, že si držíme v naší blízkosti hady,“ pokračoval drsně, že i Agnelli mu sliboval podporu. A pak italský šéf rezignoval na pozici šéfa Evropské klubové asociace, která právě měla stát za reformovanou Ligou mistrů.

„V kritické chvíli jsme se spojili, umožnili jsme transformovat evropskou soutěž, postavili jsme hru, kterou milujeme, na nohy a ve prospěch udržitelnosti, podstatně jsme zvýšili solidaritu a poskytli fanouškům a amatérským hráčům pravidelnou vášeň, poskytujeme jim poutavé vzory,“ prohlásil po svém odchodu Agnelli.

Předsednictví v ECA po něm převzal Karl Heinz Rummenigge, předseda Bayernu. O jak symbolickou změnu se jedná, nastiňuje i postoj bavorského kolosu, který se stále brání účasti v Super League. Důvodem je účast fanoušků ve strukturách klubu, jak je v Německu zvykem, kteří mají „střežit“ tradice a klubovou kulturu před honěním se za zisky.

S Bayernem jde například i nejúspěšnější český klub posledních let Slavia a stejný postoj zastává i Ligová fotbalová asociace. I proto na dvanáctku bohatých vytáhl Čeferin těžký kalibr. Hodlá je společně se spojenci, tedy s anglickou, italskou a španělskou ligou vyloučit ze všech soutěží a jejich hráčům zakázat účast na EURO i na mistrovství světa. A hned v pondělí večer se věci začaly hýbat.

„Real, Chelsea a Manchester City musí být vyřazeni z aktuálního ročníku Ligy mistrů a očekávám, že k tomu dojde v pátek. Pak budeme řešit, jak dokončit soutěž,“ vyhlásil Jesper Möller, dánský funkcionář, člen výkonného výboru UEFA.

Proč takové represe? Jednotlivé svazy se bojí, že úkrokem těch nejbohatších se domácí ligy a taky Liga mistrů dostanou na druhou kolej, zároveň tyto soutěže budou mít mnohem horší vyjednávací pozici při získávání sponzorů a při prodávání televizních a marketingových práv. Prostě že veškerou pozornost schramstne Super League.

„Je to nechutná ostuda. Válka ve fotbale, v níž jde jen o jedno – o peníze. O obrovské peníze,“ řekl bývalý obránce Manchesteru United Rio Ferdinand. „Jsem znechucený,“ dodal jeho bývalý spoluhráč Gary Neville.

Fanoušci na celém světě si mezi sebou posílali ještě jeden vzkaz: „Vytvořeno chudými, ukradeno bohatými. Odpočívej v pokoji, fotbale,“ truchlili nad milovanou hrou, kterou jim podle nich bohatí svými kroky berou.

Pohled Jana Podroužka Fotbale, odpočívej v pokoji Silní si myslí, že se všechno točí jen kolem nich. Že můžou všechno. Ale zapomínají, že září proto, že jim to umožňuje celé fotbalové soukolí, celý systém. Se všemi méně bohatými, chudšími i nejchudšími soupeři. Tenhle sport je rozmanitý a jeho příběhy fascinují doslova celý svět. Není to hokej, který hraje na nejvyšší úrovni osm zemí a jestli vůbec… Fotbal zajímá prostě celý svět. A dvanáct klubů si chce postavit svůj vlastní bezohledně k těm, kteří jim pomáhají a umožňují bohatnout a být slavní. Jejich nápad je ukázkou hamižnosti a nejjednodušší cesty, jak mořit své obrovité úvěry. A jednou se možná lidem na planetě úplně přejí. Budou totiž chybět ti, kteří tomu všemu pomáhají, kteří vytváří rozmanitost a ty krásné příběhy. Fotbale, odpočívej v pokoji.

Ohlasy světového tisku

VELKÁ BRITÁNIE

„Velká šestka anglického fotbalu se připojila k nové evropské Super League, k zemětřesení, jež vyvolá válku ve sportu. Hrozí, že toto rozhodnutí rozštěpí anglický fotbal, neboť Premier League klubům v neděli v noci napsala, že žádnou takovou soutěž nepodpoří.“

- Daily Mail

„Tohle je nápad, který musel vymyslet někdo, kdo fotbal až do morku kostí nenávidí. Kdo ho nesnáší natolik, že ho chce ořezat, oškubat, rozložit, od amatérského fotbalu až po mistrovství světa.“

- The Guardian

ITÁLIE

„Super League, kterou (šéf Juventusu Andrea Agnelli) prosazuje, bude sloužit spíše zájmům jeho klubu než zájmům celé Serie A. Paralelní soutěž nalije peníze pouze do pokladny zapojených klubů. Super League je v přímém protikladu k pokusu znovu pozvednout italskou ligu a ještě ve větším protikladu k projektu nové Ligy mistrů, jež se má od roku 2024 rozšířit na 36 mužstev.“

- La Gazzetta dello Sport

„Noc, která změnila evropský fotbal. Uzavřenou Super League končí kvalifikace vybojovaná na hřišti – a tím i základní koncept zasloužených úspěchů. Je to nepřijatelná ztráta.“

- La Repubblica

„Hrozný nápad, který míří proti fanouškům.“

- Corriere della Sera

ŠPANĚLSKO

„Založení nové ligy přichází v době, kdy celosvětová pandemie uspíšila nestabilitu aktuálního ekonomického modelu evropského fotbalu. Dlouhá léta měly tyto zakládající kluby za cíl zlepšit kvalitu a intenzitu současných evropských soutěží a především vytvořit soutěž, v níž se budou moci nejlepší kluby a nejlepší hráči střetávat častěji.“

- Marca

FRANCIE

„PSG čelí dilematu. Pařížský klub nepatří ke dvanácti zakládajícím klubům projektu, jehož možný start by pro něj nebyl bez následků.“

- L'Équipe

USA

„Není žádné překvapení, že si rebelové myslí, že jejich plán bude fungovat. Není překvapení, že si myslí, že si mohou dělat, co chtějí. Už je to tak léta a nikdo je zatím nezastavil.“

- New York Times